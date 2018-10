Mainz (ots) -Menschen, die in der Nähe von Windenergieanlagen leben, klagenhäufig über Schlafstörungen, Schwindel, Kopfschmerzen undKonzentrationsstörungen. Aus Medizin und Wissenschaft mehren sichHinweise, dass nicht nur einige Tiere, sondern auch Menschen in derLage sind, Infraschall unterhalb der Hörgrenze wahrzunehmen. AmSonntag, 4. November 2018, 16.30 Uhr, heißt es bei "planet e." imZDF: "Infraschall - Unerhörter Lärm".Zurzeit untersuchen Wissenschaftlerinnen des UniversitätsklinikumsEppendorf, wie Infraschall den Schlaf beeinflusst. Infraschall istSchall mit Frequenzen unter 20 Hertz, der viele Kilometer überwindetund durch Mauern dringt. In den vergangenen Jahren haben sich Ärzteund Forscher vermehrt mit Infraschall technischen Ursprungs - zumBeispiel aus Windenergieanlagen - befasst. Denn mit der Energiewendeund dem Ausbau der Windkraft nimmt die Belastung aus diesen Quellenzu.Ein Team aus Wissenschaftlern und Ärzten der UniversitätsklinikMainz geht der Frage nach, welchen Effekt Infraschall auf dieLeistung des Herzmuskels hat. Die bisherigen Experimente des MainzerTeams weisen darauf hin, dass Infraschall die Leistung desHerzmuskels reduziert. Das Robert-Koch-Institut hat bereits 2007 aufdie mögliche Gefahr durch Infraschall hingewiesen. Und auch die"Machbarkeitsstudie" des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2014bilanziert, "dass negative Auswirkungen von Infraschall imFrequenzbereich unter zehn Hertz auch bei Schalldruckpegeln unterhalbder Hörschwelle nicht ausgeschlossen sind". Und dennoch gibt es bisheute für den Frequenzbereich unter 20 Hertz keine Mess-Norm, die dieSchallbelastung durch Windenergieanlagen darstellen würde. ImGegenteil: Behördlicherseits wird eine Mess-Norm angewandt, die dieInfraschall-Emissionen von Windenergieanlagen zum Teil wegfiltert.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFheutehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell