Infosys transformiert die IT-Infrastruktur von K+S in eine agile und flexible Hybrid Cloud-Umgebung

Kassel, Germany and Bangalore, India (ots/PRNewswire) - Infosys(https://www.infosys.com/) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter vondigitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, unterstütztkünftig die K+S AG bei der Umsetzung deren "Shaping 2030 Strategy." In diesemRahmen stellt Infosys eine agile und flexible IT-Infrastruktur als Basis für diedigitale Roadmap der K+S AG, einer der weltweit größten Salzhersteller undEuropas größter Anbieter von Kali. Ziel der Kooperation ist es, das Unternehmendurch die Einführung eines Hybrid Cloud-Rechenzentrums der nächsten Generationnachhaltiger aufzustellen.Infosys plant zwei hochmoderne, zentralisierte und dedizierte Rechenzentren inKassel, sowie 16 regionale Rechenzentren in Europa, den USA, Kanada undSüdamerika und darüber hinaus ein Public Cloud-Ökosystem einzurichten. Dabeistellt Infosys kritische Infrastruktur-Services für die Hybrid Cloud bereit undverwaltet die Rechenzentren durchgehend. Dies gewährleistet einen nahtlosenBetrieb sowie Mehrwert und Konsistenz in Sachen Qualität der an denverschiedenen Standorten weltweit erbrachten Services. Infosys verantwortetdarüber hinaus die Verwaltung der IT-Landschaft von K+S an über 100 Standortenfür mehr als 9.000 Endanwender in über 25 Ländern weltweit.Jasmeet Singh, Executive Vice President and Global Head of Manufacturing,Infosys: "Wir freuen uns, als strategischer Partner die Transformation derIT-Infrastruktur sowie unterstützende Programme bei der K+S AG voranzutreiben.Wir werden auch künftig die perfekte Mischung aus Spezialisten und Softwareeinsetzen, um den K+S-Anwendern das bestmögliche Anwendererlebnis zu vermitteln.Mithilfe der Partnerschaft kann die K+S AG Arbeitsplätz neugestalten und dieAgilität der Cloud-Infrastruktur nutzen, um die angestrebten Geschäftsziele zuerreichen."Dr. Berthold Kröger, Head of IT, K+S: "Wir bei K+S freuen uns darauf, mitInfosys zusammenzuarbeiten, um unsere wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen,die aktuelle IT-Infrastruktur zu transformieren und unseren digitalenArbeitsplatz zukunftssicher zu machen. Die Expertise von Infosys im Bereich derHybrid Cloud der nächsten Generation ermöglicht es uns, unsere Abläufe überRechenzentren, globale Netzwerke und Support-Dienste für Arbeitsplätze undEndanwender hinweg zu rationalisieren. Dank der Partnerschaft transformiert sichunsere IT-Infrastruktur mit hochmodernen Technologien für eine flexible,kosteneffiziente und zeitnahe Bereitstellung von Dienstleistungen - wir sinddamit für die digitale Transformation gut gerüstet."Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38775/4536253OTS: INFOSYSOriginal-Content von: INFOSYS, übermittelt durch news aktuell