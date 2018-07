Infosys kooperiert mit Siemens, um innovative IoT-Engineering-Lösungen auf Basis von MindSphere zu entwickeln

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bengaluru, Indien und Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Infosys (http://www.infosys.com/) (NYSE: INFY) schließt einestrategische Partnerschaft mit Siemens PLM Software. BeideUnternehmen wollen Anwendungen und Services für MindSphere, dasoffene, Cloud-basierte IoT-Betriebssystem von Siemens entwickeln.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg )MindSphere vernetzt reale Dinge (zum Beispiel industrielleMaschinen und Anlagen) mit der digitalen Welt. Die Lösung bietetleistungsstarke Industrieanwendungen und digitale Services, die zumUnternehmenserfolg beitragen.Dank der Partnerschaft von Infosys und Siemens werden Kundenwettbewerbsfähiger, indem sie die von ihren Geräten generierten Datenbesser nutzen. Die Datenanalyse erhöht die Effizienz durch Funktionenwie Predictive Maintenance und End-to-End-Factory Visibility. Kundenprofitieren darüber hinaus von zusätzlichen Services und neuenGeschäftsmodellen. Der anfängliche Fokus liegt auf Kunden aus denBranchen Produktion, Energie, Versorgung, Gesundheitswesen undLogistik.Infosys bietet End-to-End-Implementierungsservices für MindSpheresowie zugehörige Support-Dienstleistungen. Das Unternehmen nutztseine Expertise an Industrie 4.0 Tools (darunter das MaturityAssessment Framework) sowie Plattform-Tools (zum Beispiel EdgeConnectivity, AR/VR-Tools) und komplette Anwendungen wie FactoryVisibility, damit Kunden MindSphere schnell einsetzen können.Unternehmen können damit den Wert steigern, den sie von ihren Assetserhalten.Ravi Kumar S, President und Deputy Chief Operating Officer,Infosys, erläutert: "Unsere neue Partnerschaft mit Siemens fürMindSphere passt perfekt zu unserer Vision, die physische und diedigitale Welt miteinander zu verknüpfen. Unternehmen müssen ihredigitale Reise beschleunigen sowie neue und innovative Servicesanbieten. Diese Partnerschaft unterstützt uns dabei, unseren KundenLösungen zu bieten, die strategische Erkenntnisse mit einerexzellenten Ausführung zu kombinieren."Paul Kaeley, Senior Vice President, Global Partner Ecosystem,Siemens PLM Software, erklärt: "Infosys ist im Industrial Engineeringsehr stark, verfügt über umfassende Erfahrungen in der industriellenAnalytik und in neuen Bereichen wie Augmented Reality und VirtualReality. Kombiniert mit der Expertise von Siemens in derindustriellen Produktion können wir eine breite Palette vonunterschiedlichen digitalen Diensten anbieten. Diese bieten Kundenaus verschiedenen Branchen - vor allem für Unternehmen austechnischen und anlagenintensiven Segmenten - einen deutlichenMehrwert."Über InfosysInfosys ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalenServices und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. DasUnternehmen ermöglicht Kunden in 45 Ländern, ihre digitaleTransformation zu realisieren. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung imManagement von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuernwir unsere Kunden kompetent durch ihre digitale Reise. Das gelingtuns, indem wir KI-gestützte Technologien einsetzen, die dieVeränderungen maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus liefern wirunseren Kunden skalierbare, agile digitale Technologien, die zubislang nicht erreichten Leistungsniveaus und Kundenzufriedenheitführen. Unsere Agenda des lebenslangen Lernens lässt kontinuierlicheVerbesserungen entstehen, die aus dem Aufbau und dem Austauschdigitaler Fähigkeiten, von Fachwissen und den Ideen, die aus unseremInnovations-Ökosystem heraus, generiert werden.Besuchen Sie http://www.infosys.com, um herauszufinden wie Infosys(NYSE: INFY) Ihr Unternehmen unterstützen kann. Navigate your next.Safe HarborCertain statements in this press release concerning our futuregrowth prospects are forward-looking statements regarding our futurebusiness expectations intended to qualify for the 'safe harbor' underthe Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which involve anumber of risks and uncertainties that could cause actual results todiffer materially from those in such forward-looking statements. Therisks and uncertainties relating to these statements include, but arenot limited to, risks and uncertainties regarding fluctuations inearnings, fluctuations in foreign exchange rates, our ability tomanage growth, intense competition in IT services including thosefactors which may affect our cost advantage, wage increases in India,our ability to attract and retain highly skilled professionals, timeand cost overruns on fixed-price, fixed-time frame contracts, clientconcentration, restrictions on immigration, industry segmentconcentration, our ability to manage our international operations,reduced demand for technology in our key focus areas, disruptions intelecommunication networks or system failures, our ability tosuccessfully complete and integrate potential acquisitions, liabilityfor damages on our service contracts, the success of the companies inwhich Infosys has made strategic investments, withdrawal orexpiration of governmental fiscal incentives, political instabilityand regional conflicts, legal restrictions on raising capital oracquiring companies outside India, and unauthorized use of ourintellectual property and general economic conditions affecting ourindustry. Additional risks that could affect our future operatingresults are more fully described in our United States Securities andExchange Commission filings including our Annual Report on Form 20-Ffor the fiscal year ended March 31, 2017. These filings are availableat http://www.sec.gov . Infosys may, from time to time, makeadditional written and oral forward-looking statements, includingstatements contained in the company's filings with the Securities andExchange Commission and our reports to shareholders. In addition,please note that any forward-looking statements contained herein arebased on assumptions that we believe to be reasonable as of the dateof this press release. The company does not undertake to update anyforward-looking statements that may be made from time to time by oron behalf of the company unless it is required by law.Pressekontakt:EMEA: Margherita Di CerboInfosysEurope+44-2075162748Margherita.DiCerbo@infosys.comTanja SchürmannEdelman.ergo GmbH+49-89-41-301-709tanja.schuermann@edelmanergo.comOriginal-Content von: INFOSYS, übermittelt durch news aktuell