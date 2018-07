Infosys eröffnet ein neues Digital Studio in Berlin, um sein weltweites Netzwerk an Studios zu erweitern

Berlin (ots/PRNewswire) -Infosys stärkt Fähigkeiten digitale Transformation global, umNext-Generation Servicesmit einer höheren Kundenorientierung zu bietenInfosys (http://www.infosys.com/) (NYSE: INFY), ein weltweitführendes Unternehmen für Beratungs-, Technologie- und NextGeneration-Services, eröffnet ein neues Digital Studio im HerzenBerlins und erweitert damit seine digitalen Fähigkeiten und Expertisefür seine Kunden. Geführt wird das Digital Studio von BrilliantBasics, an Infosys Company. Das Unternehmen ist für seinenerstklassigen, Design Thinking-basierten Ansatz. Das Studiokombiniert Brilliant Basics' umfangreiche Erfahrungen, um weltweiteCustomer Experience-Programme zu realisieren, mit dem InfosysNetzwerk an Digital Studios, Technologien, Experten undindustrieübergreifender Expertise.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg )Die neue Berliner Einrichtung ist Teil eines kontinuierlichwachsenden Netzwerks von Infosys Digital Studios weltweit, das vonBengaluru und Pune bis nach New York, Seattle, Los Angeles, Londonund Melbourne reicht. Ziel ist es, europäischen Unternehmen nochbessere digitale Transformationstechnologien und -Services vonInfosys anzubieten. Die Studios sollen globale Kunden dabeiunterstützen, digitale Möglichkeiten auszuloten und ihreGeschäftsergebnisse zu optimieren.Das Digital Studio in Berlin ist strategisch positioniert, umKunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) zuunterstützen. Es konzentriert sich darüber hinaus auf wichtigeBranchen wie Telekommunikation und Kommunikation, Öl und Gas,Technologie, FinTech, Automotive, Maschinenbau und FertigungZiel des Digital Studio ist es, Talente in den Bereichen UserExperience (UX), Visual Design, Strategieentwicklung und Technologiedurch Partnerschaften mit lokalen Design-Schulen anzusprechen undweiterzuentwickeln. Das Digital Studio bietet daher agileArbeitsbereiche und digitale Möglichkeiten, auf die Design-Talentezurückgreifen können. Das Berliner Studio ermöglicht eine nahtloseZusammenarbeit der weltweit vernetzten Studios und unterstützt dabeieine Vielzahl von Konzepten: von Co-Location bis hin zu Co-Creationauf Basis von Design Thinking, Agile Sprints und Rapid Prototyping.Ravi Kumar S, Präsident und Deputy Chief Operation Officer vonInfosys, erklärt: "Unsere weltweiten Technologie- undInnovationszentren, gemeinsam mit unserem Netzwerk an DigitalStudios, vereinen das Beste, was Design und Technologie, Wissen,Innovation und Erfahrung zu bieten haben. Dies stellen wir unserenKunden auf der gesamten Welt in agiler Art und Weise zur Verfügungund unterstützen sie dabei, ihre digitale Agenda zu realisieren. DieEröffnung des Digital Studio in Berlin ist ein weiterer Schritt,Kunden das Ökosystem digitaler Services und Experiencesnäherzubringen - und zwar mit einem umfangreichen Angebot, das vonder Strategieentwicklung, dem Design und der User Experience bis hinzu kreativem und digitalem Marketing die gesamte Wertschöpfungsketteder Kundenerfahrung abdeckt."Anand Verma, Gründer und CEO von Brilliant Basics, an InfosysCompany, erläutert: "Berlin hat eine unverwechselbare Atmosphäre fürInnovation und Unternehmertum und einen reichen Fundus an lokalenTalenten. Die Stadt ist eine wichtige Drehscheibe für Kreativität undneue Ideen. Wir freuen uns, das Infosys Digital Studio im HerzenBerlins als Teil unseres weltweiten Netzwerks zu betreiben. Damitunterstützen wir unsere Kunden dabei, ganz neue, innovativeErfahrungen zu entwickeln - basierend auf unserer Expertise in einerVielzahl von Branchen und digitalen Technologien."Über InfosysInfosys ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalenServices und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. DasUnternehmen ermöglicht Kunden in 45 Ländern, ihre digitaleTransformation zu realisieren. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung imManagement von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuernwir unsere Kunden kompetent durch ihre digitale Reise. Das gelingtuns, indem wir KI-gestützte Technologien einsetzen, die dieVeränderungen maßgeblich unterstützen. Darüber hinaus liefern wirunseren Kunden skalierbare, agile digitale Technologien, die zubislang nicht erreichten Leistungsniveaus und Kundenzufriedenheitführen. Unsere Agenda des lebenslangen Lernens lässt kontinuierlicheVerbesserungen entstehen, die aus dem Aufbau und dem Austauschdigitaler Fähigkeiten, von Fachwissen und den Ideen, die aus unseremInnovations-Ökosystem heraus, generiert werden.Besuchen Sie http://www.infosys.com, um herauszufinden wie Infosys(NYSE: INFY) Ihr Unternehmen unterstützen kann. Navigate your next.Pressekontakt:EMEAMargherita Di CerboInfosysEurope+44-2075162748Margherita.DiCerbo@infosys.comTanja SchürmannEdelman.ergo GmbH+49-221-91-28-87-79tanja.schuermann@edelmanergo.comOriginal-Content von: INFOSYS, übermittelt durch news aktuell