Infortrends High Performance Scale-Out NAS ist für Adobe Premiere Pro konzipiert

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.c om/UrlCounter/DE/PR/CS_Premiere/20200714001?re=/de/home) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, hat sein Scale-Out NAS System EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/CS_ Premiere/20200714002?re=/de/products/cs) so konzipiert, dass es die Anforderungen von Adobe Premiere Pro, der branchenführenden Software für die Nachbearbeitung von Medien, vollständig erfüllt. Der CS gewährleistet die Stabilität der hochauflösenden Videowiedergabe, ohne dass Frames ausgelassen werden, um Latenzprobleme bei Media Editing-Anwendungen zu eliminieren. Das System ermöglicht wachsenden Post-Production-Studios eine lineare Leistungssteigerung durch das Hinzufügen neuer Knoten.EonStor CS ist eine gemeinsam genutzte Speicherlösung für wachsende und große Post-Production-Studios mit mehr als 10 Workstations, die mit Adobe Premiere Pro arbeiten. Die Skalierbarkeit durch eine Scale-Out-Erweiterung bietet einen einfacheren und kosteneffizienteren Weg, die immer umfangreicher werdenden Media Assets zu verwalten und gleichzeitig die daraus resultierenden Leistungsengpässe zu reduzieren. EonStor CS verbessert außerdem die Datennutzung und vereinfacht die Datenverwaltung, indem er Daten von allen Knoten in ein Cluster-System integriert.Infortrend führte den Test zur Bewertung der CS-Leistung durch, indem es mit Adobe Premiere Pro 2020 eine der populärsten Softwareversionen für nichtlinearen Schnitt (non-linear editing, NLE) zur Ausführung der Videowiedergabe verwendete. Die CS-Best-Practice-Konfigurationen für Multimedia-Umgebungen umfassten das 4U 24-Bay 8-Kern-Prozessor CS Modell, 64GB Cache-Speicher pro Knoten, ein 10GbE-Client-Zugriffsnetzwerk und ein internes 40GbE-Netzwerk für Multimedia-Arbeitslasten. Den Testergebnissen zufolge nimmt die Anzahl der gleichzeitigen Playback-Streams mit Einsatz der CS Scale-Out-Erweiterung linear zu: während drei Knoten 290 Streams unterstützen, erhöhen fünf eingesetzte Knoten die Anzahl der Streams auf 480. Dies garantiert die stabile hochauflösende Videowiedergabe in der Postproduktionsphase."Da Anwendungen für die Bearbeitung von Medien immer auf noch höhere Leistung abzielen, ermöglicht der CS Scale-Out NAS großen und wachsenden Medienunternehmen die höchste und stabilste Leistung für ihren Adobe Premiere Pro NLE Workflow. Mit hoher Kapazität und hoher Skalierbarkeit ist der CS zudem spürbar kostensparend und minimiert den Implementierungs- und Verwaltungsaufwand", erklärte Frank Lee, Senior Director des Bereichs Product Planning.Mehr zu den M&E Shared Storage-Lösungen (https://www.infortrend.com/UrlCounter/D E/PR/CS_Premiere/20200714003?re=/de/products/media-entertainment-shared-storage)Mehr zum EonStor CS Scale-Out NAS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/C S_Premiere/20200714002?re=/de/products/cs)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/118442/4661113OTS: Infortrend Technology, Inc.Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell