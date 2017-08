Infortrend verbessert mit 12 Gb /s SAS Schnittstelle die Leistungsfähigkeit seiner Entry-Level Speichersysteme für KMUs

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - --- Infortrend®Technology, Inc. ((TWSE: 2495) hat die neuen Allzweckspeicher EonStorDS 1000 Gen2 und EonStor DS 2000 Gen2 Serie, mit der Unterstützungder 12 Gb / s SAS Schnittstelle auf Laufwerksseite auf den Marktgebracht, um Datenübertragungen zu beschleunigen und neusteAnforderungen von KMUs und Einsteigerkunden zu erfüllen.Die 12 Gb / s SAS-Schnittstelle wurde zum neuen Standard, da sieeine bessere Leistung und Bandbreite bietet und die bisherige 6 Gb /s Generation ersetzen wird. Die neu veröffentlichte EonStor DS 1000Gen2 und EonStor DS 2000 Gen2 Serie verfügt über eineLeistungsfähigkeit, die es ihr ermöglicht gleichzeitig bis zu 4.000Exchange Email-Postfächer oder bis zu 500 IP-Kameras zu unterstützen;während sie, auf Grund ihrer Erweiterbarkeit auf bis zu 444Laufwerke, bei einer maximalen Rohkapazität von 4,3 PB besonders fürBackup-Anwendungen geeignet sind.Darüber hinaus bieten EonStor DS 1000 Gen2 und EonStor DS 2000Gen2 Speichersysteme Enterprise-Datendienste, wie SSD Cache undAutomated-Storage-Tiering und einen KMU-freundlichen Preis, alles mitder neuen 12 Gb / s SAS-Technologie, nicht nur auf Laufwerksseitesondern auf Host- und Laufwerksseite und auch denErweiterungsgehäusen."Wir freuen uns, die neue EonStor DS Gen2 Serie, die den neuesten12 Gb / s SAS Standard unterstützt auf den Markt zu bringen. Indiesem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld ist es für unswichtig Produkte anzubieten, die die neueste Technologie zurVerfügung stellen, um auch Storage - Einsteiger und SMBsauszurüsten", sagte Thomas Kao, Senior Direktor Produktplanung beiInfortrend.Weitere Informationen zur neuen EonStor DS 1000 Gen2 finden Siehier, für die EonStor DS 2000 Gen 2 Serie klicken Sie hier.Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt seit 1993Speicherlösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Inhouse-Design,Test und Fertigung bietet Infortrend Storage Leistung undSkalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundlichenDatendiensten, persönlichen After-Sales-Support und unerreichterWertschöpfung. Weitere Informationen finden Sie unterwww.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc., andere Markenzeichen der jeweiligenEigentümer.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel:+44-1256-305-220E-mail:marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell