Infortrend unterstützt vietnamesischen Fernsehsender bei der Modernisierung seines Media Asset Managements und seiner Datenbank

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Vietnam_SS/2020630001?re=/de/home) Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat Hau Giang Radio and Television Station, die lokale vietnamesische Rundfunkanstalt, beim Aufbau einer EonStor DS-Serie (https://www.infortrend.com/ UrlCounter/DE/PR/Vietnam_SS/2020630002?re=/de/products/ds) unterstützt, um deren MAM- (Media Asset Management-) und Datenbanksystem zu modernisieren. So wollen die Broadcaster von der höheren Effizienz und Skalierbarkeit des Systems profitieren.Das Rundfunkgeschäft von Hau Giang Radio and Television Station gewinnt stetig an Größe und stellt den Sender vor die Herausforderung stark wachsender Datenmengen verarbeiten zu müssen. Um die hohe Arbeitslast der Datenbank bewältigen zu können, musste die Systemleistung verbessert werden. Infortrend stellte seine Hochverfügbarkeitslösungen der SAN Storage-EonStor DS-Reihe bereit, um ein neues MAM-System mit höherer Durchsatzkapazität einzurichten. Damit sollte der nahtlose Medienworkflow - angefangen beim Erfassen und Transcodieren bis hin zur Bearbeitung und Archivierung - beschleunigt werden. Darüber hinaus stellte Infortrend das benutzerfreundliche Management-Tool SANWatch für eine einfachere Datenverwaltung des IT-Betriebs zur Verfügung.Um dem steigenden Bedarf höherer Speicherkapazität und verbesserter Netzwerkgeschwindigkeiten gerecht zu werden, entschied sich der Kunde für die Infortrend EonStor DS 3000/4000-Serie. Sie bietet eine hohe Bandbreite mit einem maximalen Durchsatz von 11.000/5.500 MB/s Read/Write-Leistung sowie 700K IOPS und kann somit die hohen I/O-Arbeitslasten bewältigen und auch die Gesamtleistung steigern. Die Lösung umschließt drei hochskalierbare EonStor DS 4016 Units für das MAM-System, die über eine leistungsstarke 16 Gbit/s Fibre Channel Architektur verfügen. Neben den MAM-Lösungen wurden noch zwei hochstabile EonStor DS 3016 Einheiten für die Datenbankanwendung installiert. Sie unterstützen damit auch mehrfache und zufällige Echtzeit-Anfragen/-Transaktionen von Kunden.Dank der effizienten und sicheren Datenschutzfunktionen kann das Unternehmen nun gefahrlos auf seine Datenbank zugreifen. Gleichzeitig können die Mitarbeiter über die Infortrend SAN-Speicherlösungen mühelos zusammenarbeiten bzw. parallel arbeiten. Durch Infortrends Hilfe konnte der Kunde die Verwaltung seiner Arbeitsabläufe optimieren sowie Zeit und Kosten einsparen. Dadurch können sich Mitarbeiter auf entscheidende Aufgaben konzentrieren und maximale Produktivität gewährleisten.Weitere Informationen erhalten Sie unter EonStor DS Enterprise SAN Storage (http s://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Vietnam_SS/2020630002?re=/de/products/ds )Weitere Informationen erhalten Sie unter der Erfolgsgeschichte des vietnamesischen Fernsehsenders (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Viet nam_SS/2020630003?re=/de/solutions/SuccessStories/Content/79)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118442/4638320OTS: Infortrend Technology, Inc.Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell