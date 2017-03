Infortrend und Starline Computer präsentieren auf der CeBIT 2017 die neuen EonStor GS Storage Systeme

Basingstoke, Großbritannien (ots/PRNewswire) - Starline ComputerGmbH und Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495) werden auf der vom20. bis 24. März in Hannover stattfindenden CeBIT die neuen EonStorGS Unified Storage Systeme mit Cloud-Integration vorstellen. Besucherkönnen sich von Infortrends neusten Storage - Lösungen am Stand derStarline Computer GmbH, Halle 2, Stand A41 einen ersten Eindruckverschaffen.Die EonStor GS ist ein konsolidiertes Datei-, Block- undObjektspeicher basierendes Storage-System mit nativerCloud-Gateway-Funktion, das dem Anwender Leistungswerte von bis zu450.000 IOPS bietet. Ausgestattet mit umfassenden Datendiensten,hochverfügbar mit intelligenter Laufwerkswiederherstellung (IDR) undmit 56 Gb InfiniBand und 40 Gb EthernetHigh-Speed-Host-Interface-Konnektivität ist die EonStor GS alsAll-Flash- oder Hybrid-Version erhältlich. Die Integration mitführenden Cloud-Service-Anbietern wie Amazon AWS S3, Microsoft Azureund Google Cloud Plattform ermöglicht es Nutzern, die "unbegrenzte"Kapazität und flexible On-Demand-Skalierbarkeit der Cloud zu nutzen."Infortrend ist ein langjähriger Partner von Starline. InfortrendsStorage-Systeme sind eine Basis unserer Produktpalette. Wir freuenuns, die EonStor GS auf der CeBIT 2017 präsentieren zu dürfen. Dieherausragenden Features werden unseren Kunden auf zahlreichen Ebenenzugutekommen ", sagte Bernd Meyer von Starline Computer."EonStor GS, Infortrends neuste Innovation, wurde von derIndustrie gelobt und von unseren Kunden großartig angenommen.Zusammen mit Starline laden wir alle Besucher der CeBIT 2017 herzlichein die EonStor GS am Stand von Starline Computer live zu erleben",fügte Teddy Lin, General Manager von Infortrend Europa hinzu.Hier (http://infortrend.com/de/products/families/GS) finden Sieweitere Informationen zum EonStor GS und hier (http://www.cebit.de/)zur CeBIT 2017.Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken derInfortrend Technology, Inc., andere Marken der jeweiligen Eigentümer.Über StarlineStarline Computer wurde 1982 gegründet und war eines der erstenUnternehmen, die sich ganz auf Speicher- und Serverlösungenspezialisiert haben. Jahrzehntelange Erfahrung mit Datenspeicher- undServersystemen garantiert Partnern beste Beratungskompetenz undServicequalität. Starline bietet seinen Kunden kompletteVirtualisierungs- und Storage-Lösungen wie SAN, RAID, NAS,IP-Storage, Server, RAID-Controller, FC-Switches, Backup-Software,HBAs und vieles mehr. Mehr erfahren Sie unter www.starline.de.Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel:+44-1256-305-220E-mail:marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell