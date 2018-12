Infortrend stellt neues 25 GbE Host-Board für GS-Speichersysteme vor

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204001?re=/de/Home)Technology, Inc. (TWSE: 2495) hat heute ein neues 25 Gb Ethernet(25GbE) Host-Board für EonStor GS 2000/3000/4000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204002?re=/de/products/GS)-Speichersysteme herausgebracht, das mehr Flexibilität beiSpeicherkonfiguration und -bereitstellung bietet.Angesichts des Leistungsgewinns bei der neuesten Generation vonProzessoren und SSDs erfordern auch Speichersysteme schnellereDatenleitungen, um I/O effizient über Netzwerke auszutauschen. Eineeinzelne 25 GbE-Lane liefert die 2,5-fache Bandbreite und istabwärtskompatibel mit 10 GbE, um eine reibungslose Umstellung mitmaximaler Flexibilität zu garantieren. 25 GbE erfüllt die steigendenLeistungsanforderungen wie beispielsweise HPC, verteilte Anwendungenund Datenbank-Cluster.Mit zwei 25 Gb/s Ethernet-Ports pro Board bietet Infortrend seinenKunden eine hohe Netzwerk-Bandbreite. Dadurch werden Netzwerkengpässedeutlich reduziert und effizientere Speichersysteme bereitgestellt.Was die Konfiguration betrifft, kann ein Dual Controller GS4000-System (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204003?re=/de/products/families/GS/4000)bis zu acht 25Gb/sEthernet-Ports mit zwei Host-Boards je Controller unterstützen."Neue und innovative Anwendungen bringen Netzwerke mit einerBandbreite von 10 GbE an ihre Grenzen. Mit unserem neuen 25 GbEHost-Board für EonStor GS-Systeme (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204002?re=/de/products/GS) bieten wir unserenKunden eine Lösung, die mit ihrer Investition wächst und die besteRendite bringt", sagte Thomas Kao, Senior Director of ProductPlanning.Über ein Firmware-Update lassen sich existierende GS2000/3000/4000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204002?re=/de/products/GS)-Systeme auf das 25 GbE Host-Boardheraufstufen. Das 25 GbE Host-Board ist schon bald auch für dieEonStor DS-Speichersysteme erhältlich.Klicken Sie hier hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204002?re=/de/products/GS) für weitere Informationen zuEonStor GS-Speichersystemen.Über InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE/20181204001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Fendy HuangE-Mail: Fendy.Huang@infortrend.comTel.: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell