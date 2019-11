Infortrend stellt hochdichtes 4HE 60-Schacht Storage-System vor und optimiert damit die Flächennutzung im Rechenzentrum

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.(https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/4U60/20191126001?re=/de/home)(TWSE: 2495), führender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, hat seinneues 4HE 60-Schacht Unified-Storage-System vorgestellt, um so dem rasantenDatenwachstum zu begegnen und die limitierten Räume in Rechenzentren besserausnutzen zu können. Das neue 4HE 60-Schacht EonStor GS Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/4U60/20191126002?re=/de/products/gs) besticht durchaußerordentliche Leistungen. So ist es dank seines hochdichten Designs in derLage bis zu 896 Laufwerke zu verwalten. Mit mehr als 10 PB bietet es gewaltigeKapazitäten, die für die datenintensiven Anwendungen von heute nötig sind.EonStor GS 3000/4000 Gen2 ist die neueste Generation von Infortrend. Diesehochverfügbaren Unified-Storage-Systeme helfen Unternehmen, einenNAS/SAN/Cloud-Gateway in einem einzigen System zu integrieren. Im Vergleich zuseinen Vorgängern wurde die NAS-Leistung bei GS Gen2 um 60 % gesteigert. BeiLese-/Schreibvorgängen werden bis zu 9.900/5.500 MB erreicht. WeitereVerbesserungen: Verdoppelte Speicherkapazität, vier Onboard 10GbE-Ports fürHochgeschwindigkeits-I/O-Verbindungen und zahlreiche Gehäuseformen.Mit Unterstützung der fortschrittlichen CPU-Plattform von Intel und dem neuen4HE 60-Schacht Gehäuse ist GS Gen2 darauf ausgelegt, dass die kundenseitigeSpeicherleistung mit dem rasanten Datenwachstum Schritt halten kann undgleichzeitig die Flächennutzung im Rechenzentrum optimiert wird."Infortrend hat die 4HE 60-Schacht GS Gen2-Serie entwickelt, damit Unternehmendie enormen Anforderungen an die Datenverwaltung beherrschen können. Besonderszukunftssicher ist diese neue Lösung in Zusammenhang mit datenintensivenAnwendungen wie Medien und Unterhaltung, Überwachung und HPC (High PerformanceComputing)", sagte Thomas Kao, Senior Director of Product Planning.Hauptmerkmale des 4HE 60-Schacht EonStor GS Gen2- Unterstützt bis zu 896 Laufwerke je System- Unterstützt Protokolle auf Block- und Dateiebene- Integration mit Cloud-Speicher- 60 % höhere NAS-Leistung- Unterstützt Host-Konnektivität via FC (8/16/32 Gbit/s), GbE/iSCSI(10/25 Gbit/s) und SAS (12Gbit/s)Mehr Info unter EonStor GS Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/4U60/20191126002?re=/de/products/gs)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von InfortrendTechnology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118442/4450539OTS: Infortrend Technology, Inc.Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell