Infortrend präsentierte Cloud- und AI-fähige Speicherlösungen auf der Computex 2019

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Als Reaktion auf diesteigende Nachfrage an Datenmanagement und -analytik stellteInfortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Computex/20190528001?re=/global/home) (TWSE: 2495) auf derComputex 2019 seine Technologieinnovationen vor. Die aufgezeigtenLösungen umfassen Cloud-Storage- und AI-fähige Lösungen, dieUnternehmenskunden dabei unterstützen, dem agilen Datenumfeldgewachsen zu sein, während sie ihre Produkte und Dienstleistungen inden Bereichen Big Data und AI kontinuierlich optimieren.Während des digitalen Transformationsprozesses der Industrien sindDaten für Unternehmen zum wertvollsten Kapital geworden. Laut IDCwerden Big Data und Businessanalysen 2019 gemeinsam einen Wert von189,1 Milliarden USD erreichen und sich bis 2022 mit einer CAGR-Ratevon 13,2 % erwartungsgemäß auf 274,3 Milliarden erhöhen. Die Art undWeise, auf welche solche immensen Datenmengen gehandhabt werden, sindausschlaggebend für die Gewinnerzielung von Unternehmen. In diesemZusammenhang hat Infortrend mehrere innovative Technologien in dieWege geleitet, um den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerechtwerden zu können.Cloud-Storage-Lösungen machen einen von Infortrends Schwerpunktenaus: die EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Computex/20190528002?re=/global/products/gsc)-Familie. Durch dieIntegration mit EonCloud Gateway (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Computex/20190528003?re=/global/products/eoncloud) kannEonStor GSc als lokaler Cache zugewiesen werden, um den Zugriff aufCloud-Daten zu beschleunigen, was während der Übernahme von HybridCloud- und Edge Computing kritische Bandbreitenprobleme löst. ZurZeit unterstützt GSc einige der besten Cloud-Dienste wie Amazon S3,Microsoft Azure, OpenStack Swift und Alibaba Cloud.Da AI eines der Trendthemen der Computex 2019 ist, stellteInfortrend zusätzlich seine AI-fähige Speicherlösung (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Computex/20190528004?re=global/products/gsi) vor, eine All-in-One-Lösung mit Computing-, Speicher-, Netzwerk-und Cloud-Funktionalitäten, die Nutzern den problemlosen Einsatz vonAI-Anwendungen ermöglicht. "AI, Cloud und Big Data sind momentantopaktuelle Themen. Unser Ziel ist es, unsere Unternehmenskunden dazuzu befähigen, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, indem wireffizientere und leicht handhabbare Lösungen liefern", so Thomas Kao,Senior Director der Abteilung Produktplanung bei Infortrend.Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc., andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend TechnologyAnita Pan+886-2-2226-0126 Ext #8553anita.pan@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell