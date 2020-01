Infortrend präsentiert horizontal skalierbare All-Flash-NAS-Lösungen für HPC- und M&E-Anwendungen

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/all-flash_CS/20200121001?re=/de/home) (TWSE: 2495),führender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, bietet ab sofortAll-Flash-Modelle in seinem horizontal skalierbaren EonStor CS NAS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/all-flash_CS/20200121001?re=/de/home)-Portfolioan. Durch die All-Flash-Plattform kann CS die Verarbeitung massiverunstrukturierter Datenmengen enorm beschleunigen. Dies gilt vor allem fürleistungsintensive Anwendungen wie 4K-Übertragung oder Echtzeit-Streaming imM&E- und HPC-Segment (High Performance Computing).Bei EonStor CS handelt es sich um eine horizontal skalierbare NAS-Lösung, diebis zu 144 Knoten pro Cluster mit einer Lese-/Schreibgeschwindigkeit voninsgesamt mehr als 100 GB/s und einer Kapazität von 100 PB unterstützt. Mit demneuen All-Flash-Modell CS 4025B unterstützt CS jetzt eine Lese- bzw.Schreibgeschwindigkeit von 3,4/2 GB je Knoten. Darüber hinaus unterstützt CSRDMA-Verbindungen zwischen Knoten von 40 GB/s, was den Kundenanforderungen beider ultraschnellen Datenverarbeitung genügt.Und CS bietet jetzt eine flexiblere Architektur mit einer Hybridkonfigurationaus All-Flash- und Voll-HDD-Pools. Die Nutzer können leistungsintensiveWorkloads an den All-Flash-Pool abgeben und kalte Daten oder kapazitätsintensiveAnwendungen im Voll-HDD-Pool belassen. Eine flexible Konfiguration bedeutetmaximale Systemeffizienz und intelligenteres Datenmanagement.Der HPC- und M&E-Sektor zieht den größten Nutzen aus dieser Hybridkonfiguration,da hier in der Regel massive Datenmengen vorliegen, die sehr schnell verarbeitetwerden müssen. Bei HPC-Anwendungen kann man beispielsweise das Parallelrechnenund die Analyse an den All-Flash-Pool abgeben und dann die massiven Datenmengenim Voll-HDD-Pool sichern bzw. archivieren. Im M&E-Segment kommt es beiAnwendungen wie 4K-Videoübertragung, Postproduktion und Live-Streaming auf hoheLeistung an - also ein idealer Kandidat für den All-Flash-Pool. Die enormenMengen an Videodateien lassen sich wiederum im Voll-HDD-Pool archivieren.Weitere Informationen zum horizontal skalierbaren EonStor CS NAS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/all-flash_CS/20200121001?re=/de/home)-PortfolioÜber InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von InfortrendTechnology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118442/4497783OTS: Infortrend Technology, Inc.Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell