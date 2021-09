Infortrend optimiert die Storage-Algorithmen zum Schutz von SSDs für höhere Kosteneffizienz

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210831&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210831PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, hat die SSD-Optimierungstechnologie entwickelt und in seine Unternehmensspeicher-Lösungen der folgenden Serien integriert: den EonStor CS Scale-out-Netzwerkspeichern (NAS), den Unified-Storages EonStor GS SAN/NAS und der SAN-Lösung EonStor DS. Damit können die Benutzer SSDs wählen, die ein hohes Kosten-/Leistungsverhältnis und eine größere Kapazität bieten, ohne sich um Datenverlust zu sorgen.Angesichts der wachsenden Nachfrage nach moderner IT-Infrastruktur erhöhen die Unternehmen ihr Budget, um neue CPUs für ihre Server und SSD-Speicher mit höherer Dichte für verbesserte Rechenleistung und Speicherkapazität einzuführen. Doch mit der Anzahl der SSD-Einkäufe in 2021 steigen auch deren Preise. Aus Budgetgründen entscheiden sich viele mittelständische Unternehmen für kostengünstige SSDs mit TLC/QLC-Technologie, die zwar eine größere Kapazität bieten, andererseits aber nicht so langlebig sind und häufiger ausgetauscht werden müssen. Erfolgt der Tausch allerdings nicht rechtzeitig, kann dies zum unwiderruflichen Verlust wertvoller Unternehmensdaten führen.Die SSD-Optimierungstechnologie von Infortrend bietet eine umfassende Lösung für die oben genannten Probleme. Erstens bietet sie mit verschiedenen Technologien eine erhöhte SSD-Stabilität. Insbesondere verhindert der RAID-Schutz gleichzeitig eintretende SSD-Schäden und einen daraus resultierenden Datenverlust. Dank einer Echtzeit-SSD-Überwachung benachrichtigt das System den Benutzer proaktiv, wenn die SSD kurz vor dem Ende ihrer Lebensdauer steht und der Austausch bestimmter SSDs erforderlich werden sollte. So erhält die Technik also stets die Datensicherheit aufrecht.Zweitens verlängert die Technologie die SSD-Lebensdauer, indem sie die Menge der auf den SSD geschriebenen Daten reduziert, was den Effekt der Write Amplification (WA) verringert. Over-Provisioning und andere Technologien können die SSD-Lebensdauer ebenfalls um ein Vielfaches verlängern. Alles in allem bieten diese Funktionen eine vollständige SSD-Optimierungslösung und machen die Verwendung von Unternehmens-SSDs viel berechenbarer, sicherer und einfacher zu verwalten."Wir haben uns nach besten Kräften für die Entwicklung einer kompletten SSD-Optimierungslösung eingesetzt, um eine hervorragende Datensicherheit, eine maximale SSD-Lebensdauer und eine geringere Belastung für das IT-Management in Unternehmen zu bieten", so Frank Lee, Senior Director für Produktplanung.Lesen Sie mehr zu EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20210831&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210831PR&utm_content=002), EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20210831&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210831PR&utm_content=003) und EonStor DS (https://www.infortrend.com/de/products/ds?utm_source=DE20210831&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210831PR&utm_content=004)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah ChenInfortrend Technology, Inc.+886-2-2226-0126 Durchwahl 8557hannah.chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell