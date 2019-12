Infortrend integriert DaVinci Resolve-Projektserver in sein Scale-Out-Shared Storagesystem

Taipeih (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.(https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/CS_ME/20191219001?re=/de/home)(TWSE: 2495), branchenführender Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen,führt seine hochgradig skalierbare Shared Storage-Lösung EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/CS_ME/20191219002?re=/de/products/cs) ein, diegängige NLE-Software wie DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro und Final Cut Prounterstützt, um die gemeinsame Bearbeitung von 4k und höherenultrahochauflösenden Videos zu vereinfachen.Herkömmliche Architekturen wenden den Datenbank-Projektserver auf einerdedizierten Workstation an, wo er sich mit anderen Workstations in einemPeer-to-Peer-Netzwerk verbindet, um gemeinsam dasselbe Projekt bearbeiten zukönnen. Jede mögliche Schwachstelle (single point of failure) stellt jedoch eineGefahr für das Projekt dar. Angesichts dessen integriert Infortrend den DaVinciResolve Projektserver in einen gemeinsamen Medienspeicher und bietetRAID-Schutz, um eine hohe Datenverfügbarkeit zu garantieren. Darüber hinausermöglicht die vereinfachte Netzwerkarchitektur Video-Experten einenkomplikationslosen Einsatz und Handhabung, damit sie sich intensiver auf dieContent-Erstellung konzentrieren können.Zusätzlich geht der gemeinsame Medienspeicher mit benutzerfreundlicherManagement-Software einher, die ebenfalls zur Begünstigung eines vereinfachtenEinsatzes entwickelt wurde. Die EonOne-Software bietet zwei Konten, umunterschiedliche Managementfunktionen voneinander trennen zu können. Eines derKonten richtet sich an den M&E-Benutzerverwalter, der EonOne zur Einrichtung vonBenutzerrechten und Speicherkontingenten nutzt. Das andere Konto dient demSystemadministrator, der für erweiterte Konfigurationen sowie Wartungverantwortlich ist.Zusätzlich entwickelt Infortrend einen Client-basierten Utility-EonView, der aufWindows und macOS-Workstations installiert wird, um das angebundeneSpeichersystem ausfindig zu machen und den zugewiesenen Dateiordner entsprechendder Benutzerinformationen einzuhängen. Dieses intelligente Dienstprogramm(Utility) vereinfacht die Komplexitäten, die mit dem Einsatz vonSpeichersystemen und Netzwerkeinrichtung einhergehen, was insbesondere fürVideo-Experten von Vorteil ist, die nicht mit IT-Einstellungen vertraut sind.Erfahren Sie mehr über Infortrends gemeinsamen Medienspeicher (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/CS_ME/20191219002?re=/de/products/cs)und Infortrend's M&E-Lösungen (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/CS_ME/20191219003?re=/global/solutions/media_entertainment).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken vonInfortrend Technology, Inc., andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligenInhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112885/4471356OTS: Infortrend Technology Inc.Original-Content von: Infortrend Technology Inc., übermittelt durch news aktuell