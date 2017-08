Infortrend führt zwei Thunderbolt-unterstützte Speicherlösungen für 4K Medienaufbereitung und Übertragung ein

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.(TWSE: 2495) kündigte heute zwei neue Lösungen - die EonStor GSe Pro200 Speichersysteme mit Sonnet-Adapter - an, die eineThunderbolt-Oberfläche bieten, um Kleinunternehmen imMultimedia-Bereich problemlos und kostengünstig zu ermöglichen,hochauflösende Mediendaten zu übertragen, zu bearbeiten und zuspeichern.Mit der Thunderbolt-Oberfläche nutzt InfortrendsHochleistungslösung seine Super-Speed im vollen Umfang, umDatendurchsatz mit hoher Bandbreite zu ermöglichen und reibungslose3D bzw. 4K Workflow-Übertragungen zu unterstützen. Diese Lösung kannmehrere Mac-Arbeitsplätze verknüpfen, sodass Aufgaben wie Bearbeitungund Postproduktion gleichzeitig erledigt werden können, um dieArbeitseffizienz zu beschleunigen. Gleichzeitig kann die Rohkapazitätbis zu 400 TB betragen kann, indem vier Erweiterungsgehäusehinzugefügt werden, um sicherzustellen, dass die Mediendatenangemessen gespeichert werden. Für budgetbewusste Medien- undUnterhaltungsexperten bietet Infortrend eine andere budgetfreundlicheLösung mit geringerer Kapazitätsunterstützung.Diese beiden Lösungen, die den EonStor GSe Pro 200 Speicher unddie Thunderbolt-Oberfläche kombinieren, packen alle Vorteile vomInfortrend RAID-Speicher in ein kompaktes, schlankes, leises DesktopForm Factor-Design. Darüber hinaus eignen sie sich ideal für kleineArbeitsgruppen, Remotestudios und andere im Multimedien-BereichBeschäftigte, die räumlich begrenzt sind oder Kostenbedenken haben."Wir freuen uns, neue Speicherlösungen mit derThunderbolt-Oberfläche für den Medien- und Unterhaltungsmarkteinzuführen - ein Markt, in dem Infortrend sich hervortut. Wir freuenuns auch darauf, weitere wundervolle Multimeda-Projekten zu sehen,die mit diesen Lösungen fertiggestellt wurden", sagte Thomas Kao,Senior Director für Product Planning bei Infortrend.Bitte klicken Sie für weitere Informationen zu den beidenThunderbolt-Lösungen hier(http://www.infortrend.com/global/Event/2017/thunderbolt). WeitereInformationen zu Infortrend Medien- undUnterhaltungs-Speicherlösungen finden Sie hier(http://www.infortrend.com/global/solutions/media_entertain). Fürweitere Informationen zur EonStor GSe Pro 200-Familie, klicken Siebitte hier (http://www.infortrend.com/global/products/families/GSePro/Pro%20200).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Alex YoungTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell