Infortrend erweitert die Produktserie der All-Flash-Arrays (AFAs)

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717001?re=/de/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute den Launch der EonStor GSa2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/families/GSa/2000)-Serie bekannt. Die neuen AFAs bietenSpitzenleistung und Zuverlässigkeit in einem lukrativen Preissegment.Die neue GSa 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/families/GSa/2000)-Serie erweitert damitdie GSa (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717002?re=/de/products/GSa)-Familie der All-Flash-Arrays. Sie brilliert wiebisher mit der No-Single-Point-of-Failure-Technologie (redundanteController-Hardware) und bringt zudem die erweiterte Firmware mitIntelligent Drive Recovery (IDR) von Infortrend® mit. Darüber hinausüberzeugt sie mit einer gelungenen Überwachung der SSD-Lebensdauer.In Summe kann die neue Familie so die Datenverfügbarkeitsicherzustellen. Die neue Serie hat außerdem eine SAS-zu-SATA-Bridgeeingebaut, die für Kompatibilität mit kostengünstigen SATA-SSDssorgt.Optional arbeitet die GSa 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/families/GSa/2000)-Serieauch als Cloud-Gateway (Lizenz-Upgrade). Über die Cloud-AnbieterAmazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swift und Alibaba Cloud lassensich dann sogar Kapazitätserweiterungen oder Remote-Backups zur Cloudrealisieren.Die All-Flash-Array-Speicherfamilie GSa (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717002?re=/de/products/GSa) bestehtaktuell aus 3 Produktserien. Die Reihen GSa 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/families/GSa/2000) und 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717004?re=/de/products/families/GSa/3000) wurden auf ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis optimiert. Sie eignen sich durch ihre hoheBeschleunigung für Enterprise-Einsätze mit Datenbanken,Virtualisierung, VDI, Microsoft Exchange als auch für medien- undunterhaltungsbezogene Anwendungen. Die GSa 5000-Reihe (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717005?re=/de/products/families/GSa/5000) hingegen offeriert eine leistungsoptimierteAll-Flash-Technologie, die für extreme I/O-Workloads ausgelegt ist.Die komplette Produktfamilie bietet indes eine sehr großeProduktauswahl in Bezug auf Leistung, Konnektivität undSkalierbarkeit."Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von EonStor GSa 2000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717003?re=/de/products/families/GSa/2000) und damit die Erweiterung unserer Produktreihebekannt zu geben. Nun haben wir ein Angebot mit 3 Produktserien, diealle Bereiche des AFA-Marktes abdecken", sagte Thomas Kao, SeniorDirector of Product Planning.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717002?re=/de/products/GSa), um mehr über unsere neue EonStorGSa (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717002?re=/de/products/GSa)-Familie zu erfahren.Informationen zu InfotrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSa/20180717001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbietervon äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. DieLösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Rita WuE-mail: rita.wu@infortrend.comTel: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell