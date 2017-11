Infortrend erfährt zum dritten Mal in Folge Nennung im Gartner Magic Quadrant

Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.(TWSE: 2495) verkündete heute, im 2017 Gartner Magic Quadrantbezüglich des Mehrzweck-Disk Arrays-Berichts erwähnt worden zu sein.Die EonStor GS(http://infortrend.com/global/products/families/GS)-Familie, dieBlock-, Datei- und Objektprotokolle in einem System vereint, wird wg.ihrer integrierten Cloud Gateway-Engine erwähnt.Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Storageumfeld hatInfortrend mit Detailgenauigkeit und steter Innovation Einstiegs- bisMidrange-Speichersysteme entwickelt. Mit dem frühzeitigen Einsatzneuester Festplattengenerationen, Solid State Disks (SDD) und IntelCPU´s, haben sich Infortrends Mehrzweck-Speichersysteme zuPlattformen entwickelt, die mehrere Protokolle, einschließlichDatenblock, Datei und Objekt, unterstützen.Durch eine integrierte Cloud Gateway-Engine, die sowohlCloud-Tiering, Cloud-Cache als auch Cloud-Backup bietet, ermöglichendie Unified Storage-Systeme EonStor GS- und GSe die direkteIntegration an öffentlichen Cloud-Anbietern wie Amazon Web Services,Microsoft Azure, Google Cloud sowie Alibaba Cloud, was es denEndusern ermöglicht, die Flexibilität von Cloud-Speichern effektiv zunutzen."Es freut uns sehr, in diesem Jahr mit einer Verbesserung in denBereichen Visionskraft und Umsetzungsfähigkeit erneut im GartnerMagic Quadrant-Bericht genannt worden zu sein. Dies stellt eineBranchenweite Anerkennung für unsere laufenden Bemühungen dar,innovative Speicherprodukte bereitzustellen und verdeutlichteindrucksvoll den Mehrwert, welchen wir unseren Kunden bieten",kommentierte Thomas Kao, Abteilungsdirektor Bereich Produktplanungbei Infortrend.Darüber hinaus würdigte Gartner Infortrends permanenteBereitstellung von ausführlichen Benchmarks, die somit eine sehr guteLeistungstransparenz bieten. Klicken Sie hier (https://www.gartner.com/doc/3817056?ref=SiteSearch&sthkw=Magic%20Quadrant%20for%20General-Purpose%20Disk%20Arrays&fnl=search&srcId=1-3478922254), um denvollständigen Gartner Magic Quadrant-Bericht für Mehrzweck-DiskArrays aufzurufen.Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Alex YoungTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell