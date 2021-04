Infortrend bringt leistungsfähige Integrated Computing-Speichersysteme für KI-Anwendungen auf den Markt

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210330&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210330PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Enterprise Storage, bringt EonServ for AI (EVi) und EonStor GSi (GSi) auf den Markt. Diese integrierten Computing-Speichersysteme bieten Unternehmen eine leistungsstarke Infrastruktur für eine Reihe von KI-Anwendungen im Unternehmen, z. B. Edge Computing, intelligente MAM-Systeme, medizinische PACS, Fußgängeranalyse im Einzelhandel, Bilderkennung in der Videoüberwachung und vieles mehr.EVi und GSi integrierte Computing-Speichersysteme unterstützen Grafikkarten, Betriebssystem und Speicherdienste. Das integrierte All-in-One-Design erfordert keine separate Installation von Computing-Hosts und Speicher-Arrays, was die Bereitstellung vereinfacht und die Konfigurationskosten reduziert. Um die Installation von KI-Anwendungen zu unterstützen, ist der EVi mit Windows OS ausgestattet, während der GSi Linux und die Docker-Plattform unterstützt. Die hohe Leistung ermöglicht es, Daten aus dem Speicherpool schnell zu lesen und in das Rechensystem zu importieren. Die Kapazität der Systeme kann auf bis zu 7PB erweitert werden, und verschiedene RAID-Schutzstufen gewährleisten die Datenintegrität. GSi unterstützt auch SAN/NAS-Dienste und kann in die Public/Private Cloud integriert werden. Speicherumgebungen werden über dedizierte Management-Schnittstellen verwaltet, während die Hardware-Wartung durch das kabellose Hot-Swap-fähige modulare Design der Komponenten vereinfacht wird.Mit dem EVi- und GSi-Speichersystem können Unternehmen ihre Nutzung von KI ausweiten. Nur einige der Anwendungen sind Gesichtserkennung und Videoanalyse in der intelligenten Überwachung, Passantenstatistiken im Einzelhandel, Inhaltsüberprüfung und Erkennung von Prominenten/Objekten/Szenen in MAM-Systemen, verteilte Berechnungen im Edge Computing und KI-gestützte medizinische PACS zur Unterstützung von Ärzten bei der genaueren Diagnose."EonServ for AI und EonStor GSi bieten eine leistungsstarke Computing- und Speicherumgebung für die Ausführung von KI-Anwendungen auf Unternehmensebene. Die Systeme sind mit flexiblen Konfigurationen konzipiert, so dass Sie die am besten geeignete Lösung auf der Grundlage von Leistungsanforderungen, der Anzahl der benötigten Prozessoren und Grafikkarten sowie Budgetüberlegungen finden können", sagt Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonServ für KI (https://www.infortrend.com/de/products/families/evi/5000?utm_source=DE20210330&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210330PR&utm_content=002) und EonStor GSi (https://www.infortrend.com/de/products/families/gsi/5000?utm_source=DE20210330&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210330PR&utm_content=003)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und produziert seit 1993 Speicherlösungen. Mit einer starken Betonung auf hausinternem Design, Testen und Fertigung bietet Infortrend Storage Leistung und Skalierbarkeit mit den neuesten Standards, benutzerfreundliche Datendienste, persönlichen After-Sales-Support und einen unübertroffenen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell