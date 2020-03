Infortrend bringt Next-Gen Storage Server für eine optimierte Surveillance-Lösung auf den Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/EV5000Gen2/20200331001?re=/de/home) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, bringt EonServ 5000 Gen2 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/ PR/EV5000Gen2/20200331002?re=/de/products/families/ev/5000) auf den Markt. Darin kombinierten die Entwickler einen NVR-Server (Netzwerk Videorekorder) und Data Storage in einem Gerät zu einer ready-to-use Surveillance-Lösung. Im Vergleich zu früheren Lösungen bietet Gen2 eine erweiterte Intel CPU-Unterstützung, bis zu 64GB Speicherkapazität und 12Gbit/s SAS-Datenrate mit Speicherkapazität auf PB-Level.Die Integration von Servern und Speichergeräten ist ein wichtiger Zukunftstrend für Unternehmensanwendungen, denn sie reduziert die Komplexität der Bereitstellung und Verwaltung und damit die Gesamtbetriebskosten. Infortrends EonServ Storage Server bietet eine zertifizierte Milestone XProtect® VMS Anbindung und ist mit verschiedenen IP-Kameras und digitalen Videorekordern kompatibel. Als offene Plattform ermöglicht es Milestone VMS den Benutzern, vielseitige Funktionen bereitzustellen, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. Neben Milestone VMS unterstützt EonServ auch führende VMS wie Genetic und Digifort, um die bestmögliche Videoleistung für den Kunden zu liefern.EonServ 5000 Gen2 ist mit Intel Core i3- und Xeon E-Prozessoren für eine Leistungssteigerung von mehr als 50% ausgelegt. Die Speicherkapazität und die Übertragungsgeschwindigkeit verdoppeln sich jetzt auf bis zu 64GB und 12Gbit/s beim Laufwerks-Interface. Darüber hinaus wurde der OS-Festplatten-Slot auf ein Removable Slot-Design aufgerüstet, was den Austausch und die Wartung erleichtert. Von den Netzteilen und Lüftern bis hin zum Controller sind alle Schlüsselkomponenten modular aufgebaut, um die Komplexität der Wartung zu verringern als auch schnellen und präzisen technischen Support bieten zu können.EonServ 5000 Gen2 Produkthighlights - Integration von Datenspeicherung und NVR-Server - Milestone VMS-zertifiziert sowie Genetec- und Digifort-Support für Best-Performance Videoqualität - Unterstützt bis zu 316 Festplatten über Erweiterungsgehäuse mit bis zu 4PB SpeicherkapazitätWeiterführende Informationen zu EonServ 5000 Gen2 (https://www.infortrend.com/Ur lCounter/EN/PR/EV5000Gen2/20200331002?re=/global/products/families/ev/5000)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112885/4560728OTS: Infortrend Technology Inc.Original-Content von: Infortrend Technology Inc., übermittelt durch news aktuell