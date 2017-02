Infortrend mit bestem SPC-2 Preis-Leistungs-Verhältnis EonStor DS 4024B führt das SPC-2 Preis-Leistungs-Verhältnis Ranking an

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend Technology,Inc. (TWSE: 2495) freut sich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass dieEonStor DS 4024B, mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis von 6,80US-Dollar Platz 1 des SPC-2 Preis-Leistungs-Verhältnis Rankingerreichte.Infortrends EonStor DS 4024B ist ein 2 HE, Small-Form-Factor,Dual-Kontroller Storage-System, das auch als performante All-Flash-oder Hybrid-Flash-Konfiguration verfügbar ist. Mit einemFibre-Channel-Host und 20 SAS-SSDs wurde ein Durchsatz von 10.030,77SPC-2 MBPS erreicht - ideal für Medien- und Entertainmentanwendungen,wie Medien & Video-Streaming, CGI und Animations-Rendering.Auch das neueste SPC-2 Ergebnis beweist, dass die EonStor DS 4000Serie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Bereich Medien &Entertainment bietet. Darüber hinaus ist die EonStor DS 4000 Seriesehr gut für Datenanalyse, Online Analyseverfahren, medizinische &pharmazeutische Forschung sowie Hochleistungs-Computing undwissenschaftliche Forschung geeignet."Wir freuen uns, so ein herausragendes SPC-2-Ergebnis unsererEonStor DS 4024B zu sehen. Dieses Ergebnis zeigt unseren Kundeneinmal mehr unseren Einsatz Ihnen immer das bestmöglichePreis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.", so Thomas Kao, SeniorDirektor Produktplanung bei Infortrend.Weitere Informationen zur EonStor DS 4024B finden Sie hier(http://www.infortrend.com/tw/products/families/ESDS/4000).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.infortrend.comÜber den Storage Performance CouncilDer Storage Performance Council (SPC) ist eine herstellerneutrale,gemeinnützige Organisation, mit Fokus auf die Storage-Industrie. DerSPC kreierte den ersten Leistungs-Benchmark, der auf die Bedürfnisseund Bedenken der Speicherindustrie ausgerichtet war. Von derKomponentenebene bis hin zur Messung von kompletten dezentralenSpeichersystemen bietet das SPC-Benchmark-Portfolio unabhängiggeprüfte, zuverlässige Messgrößen der Leistung, desPreis-Leistungs-Verhältnisses und der Leistungsaufnahme. WeitereInformationen zum SPC und seinen Benchmarks finden Sie unter:http://www.StoragePerformance.org.Storage Performance Council, SPC-2, SPC-2 MBPS, SPC-2Price-Performance und SPC-2 Result sind Marken oder eingetrageneMarken des Storage Performance Council.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken derInfortrend Technology, Inc., andere Marken der jeweiligen Eigentümer.[1] Die SPC-2 Executive Summary und den vollständigen Bericht zurEonStor DS 4024B finden Sie unter: http://www.storageperformance.org/results/benchmark_results_spc2_active#b00080Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell