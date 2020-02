Infortrend beruft Leiterin Strategic Commercial Development für Nordeuropa

London (ots/PRNewswire) - Infortrend Technology, Inc, setzt seineExpansionsstrategie fort und hat Kelly Lock (vormals bei Global Distribution)zur neuen Leiterin Strategic Commercial Development für Nordeuropa ernannt.Dies ist ein wichtiger Schritt in Infortrends Strategie, seine Marktpräsenzauszubauen und zu vertiefen. Victor Chiang, General Manager EMEA, kommentierte:"Wir sind glücklich darüber, dass Kelly unser Team verstärkt. Ihr Einfluss wirdmit Sicherheit sofort spürbar sein. Kelly ist bestens mit unserer Strategievertraut und bringt einen großen Erfahrungsschatz und eine breite Marktexpertisemit in ihre neue Rolle. Die kontinuierliche Vergrößerung unseres Teamsunterstreicht die Bedeutung der EU-Region für unsere Expansionsstrategie. DieserMarkt bietet enormes Potenzial."Lock fügte hinzu: "Ich bin begeistert über meinen Wechsel zu Infortrend. Diesind spannende Zeiten für unsere Branche. Ich freue mich darauf, die MarkeINFORTREND zu entwickeln und unser bestehendes Wiederverkäufernetzwerkauszubauen."Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerstleistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmensbasieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus aufQualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com.www.infortrend.com/uk/HomePressekontakt:Anthony Newman+44 (0) 7377 891 842Anthony.newman@infortrend.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112885/4520270OTS: Infortrend Technology Inc.Original-Content von: Infortrend Technology Inc., übermittelt durch news aktuell