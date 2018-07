Infortrend aktualisiert VMware-Zertifizierungen - einschließlich Verbesserungen bezüglich Handhabbarkeit und Sicherheit

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) , hat für seine aktuellenVerbesserungen in der Administrierbarkeit und Sicherheit eine VMwareReady(TM)-Zertifizierung (vCenter 6.5 - Update 2) erhalten. Von denNeuerungen profitieren die vier EonStor-Produktfamilien GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703002?re=/de/products/GS), GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703003?re=/de/products/GSc), GSe (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703004?re=/de/products/GSe) und GSe Pro (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703005?re=/de/products/GSePro).Das nun zertifizierte Plug-in "vSphere 6.5 HTML5" unterstützt denEinsatz eines nativen Datenspeichers innerhalb der VMware-Umgebungund überzeugt durch optimale Handhabbarkeit undBenutzerfreundlichkeit. Seine Kompatibilität mit vCenter 6.5 - Update2 gewährleistet die Einhaltung der aktualisiertenSicherheitsanforderungen.Darüber hinaus bietet Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home) eineVMware-ready-Unterstützung für folgende Features feil: "VAAI"(vStorage APIs for Array Integration) zur Hardware-Beschleunigung,"VASA" (vSphere APIs for Storage Awareness) für eine bessereHandhabbarkeit sowie "vCenter SRM" (Site Recovery Manager) zurschnellen Datensicherung, unter Verwendung der nativenReplikations-Engine von Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home)."Wir freuen uns, den Kunden eine gelungene Storage-Lösung bietenzu können - mit den neuesten Verbesserungen in Handhabbarkeit undSicherheit für Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home)-Systeme, die in einerVMware-Umgebung laufen", so Thomas Kao, leitender Direktor desBereichs Produktplanung.Klicken Sie hier, um weitere Einzelheiten über die ProduktfamilienEonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703002?re=/de/products/GS), GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703003?re=/de/products/GSc), GSe (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703004?re=/de/products/GSe)and GSe Pro (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703005?re=/de/products/GSePro) zu erfahren:- Eonstor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703002?re=/de/products/GS)- EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703003?re=/de/products/GSc)- EonStor GSe (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703004?re=/de/products/GSe)- EonStor GSe Pro (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703005?re=/de/products/GSePro)Informationen zu InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/VMware/20180703001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter http://www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc.. Andere Marken sind das Eigentum derenjeweiliger Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd. Rita WuE-mail: rita.wu@infortrend.comTel: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell