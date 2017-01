Infortrend Storage-Systeme mit 56Gb / s InfiniBand und 40GbE Unterstützung

Neu Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology,Inc. (TWSE: 2495) kündigte heute die Unterstützung von 56 Gb / sInfiniBand und 40 GbE für seine Storage-Systeme an, umressourcenintensiven und unternehmenskritischen Anwendungen wie HPC,Medienbearbeitung und Analytik eine optimale Bandbreite und einenhohen Datendurchsatz zu bieten.Netzwerk-Technologien entwickeln sich stetig weiter, um dieAnforderungen nach Leistung und niedriger Latenz heutiger Anwendungenin Enterprise-Umgebungen zu erfüllen. Infortrends Storage-Systemeunterstützen eine große Anzahl an unterschiedlichenHost-Schnittstellen, so dass Kunden die Schnittstelle(n) auswählenkönnen, die für ihre Anwendungen und Infrastrukturanforderungen ambesten geeignet sind. Darüber hinaus sind die Schnittstellen inmodularen Host-Boards (SFP+) austauschbar, um UnternehmenFlexibilität bei der Planung oder Aktualisierung ihrer Infrastrukturzu bieten.40 GbE eignet sich hervorragend für Rechenzentren, Cloud undDatenbank Speichersysteme mit herkömmlicher Ethernet Infrastruktur,da Leistung und Bandbreite zukunftssicher ausgebaut werden könnenohne die Infrastruktur zu ändern. 16 Gb / s Fibre-Channel undInfortrends neustes Host-Board mit 4 x 16 Gb / s Fibre Channel, inVerbindung mit Multicore-Prozessoren, Speichercache und SSD bietendie Leistung und Bandbreite für die anspruchsvollstenVirtualisierungsanwendungen. 56 Gb / s InfiniBand, mit seiner sehrgeringen Latenz findet man zunehmend in der Cluster-Infrastruktur."Die Anforderungen unserer Kunden steigen anlog der Entwicklungder Infrastruktur. Wir bieten unseren Kunden stets die neuestenTechnologien, um sicherzustellen, dass Infortrend-Produkte stetshöchste Leistung, optimale Flexibilität und zukunftsweisendeFunktionen bieten.", sagte Thomas Kao, Senior Director ProductPlanning bei Infortrend.Geeignete Infortrend Storage-Systeme, die die neuen Schnittstellen(40 GbE und 56 Gb / s Infiniband) unterstützen finden Sie hier(http://www.infortrend.com/global/Event/2017/high_speed).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.infortrend.comInfortrend®, EonStor®, EonNAS® und ESVA® sind Warenzeichen odereingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andereWarenzeichen deren jeweiligen Inhabern.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel: +44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell