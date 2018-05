Infortrend Storage-Lösung versorgt Cogito Group mit exzellenter VDI-Performance und Stabilität

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend, ein führenderAnbieter von Datenspeicherlösungen für den Enterprise-Bereich, gibtheute bekannt, dass die Cogito Group, ein führendes IKT-Unternehmen(Informations- und Kommunikationstechnik), das digitaleSicherheitslösungen in Australien bereitstellt, die leistungsstarkeund zuverlässige EonStor DS 4016RU (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Cogito/20180417001?re=/de/products/families/ESDS/4000)-Lösung inkl. SSD Cache (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Cogito/20180417002?re=/de/products/ssd-cache) in seine IT-Umgebungintegriert hat. Sie dient dazu, die Bereitstellung der Infrastrukturzu stabilisieren und kritische Anwendungen zu beschleunigen,zeitgleich die Leistung zu steigern und Kosten und Komplexität zureduzieren.Angesichts der heutigen, zunehmend ausgefeilterenCyber-Bedrohungen suchte Cogito, um seinen Kunden effektiv sicherereLösungen anbieten zu können und gleichzeitig die Betriebskosten zusenken, nach einer Speicherlösung, die in der Lage ist, mehrerevirtuelle Maschinen zur Ausführung seiner geschäftskritischenAnwendungen zu betreiben und eine Virtual Desktop Infrastructure (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Cogito/20180417003?re=/de/solutions/VDI) (VDI (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Cogito/20180417003?re=/de/solutions/VDI)) für rund 130 eigene Mitarbeitermit bis zu Tausenden von Benutzern zu unterstützen.Cogito entschied sich nach dem Vergleich mehrerer Storage-Anbieterfür ein EonStor DS 4016RU (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/Cogito/20180417001?re=/global/products/families/ESDS/4000) undsetzt die Lösung in Ihrer Produktivumgebung ein, welche nunwesentlich leistungsfähiger und zuverlässiger als früher ist. Das DS4016RU nutzt dabei einen SSD Cache (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Cogito/20180417002?re=/de/products/ssd-cache) und kannintelligent und automatisch eine Kopie der häufig abgerufenen Daten(wie Boot-Images von Betriebssystemen) im SSD Cache, um die Zeit fürdas Hochfahren des Rechners drastisch zu verkürzen.Das "Infortrend SAN ist von Grund auf solide und zuverlässig undwir hatten, seit wir das Infortrend Storage implementiert haben,keinerlei Probleme mit Ausfällen in unserem Rechenzentrum", erklärtRichard Brown - CEO von Cogito Group Pty Ltd.Thomas Kao, Senior Director Product Planning bei Infortrend,kommentiert: "Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie sichnahtlos in Virtualisierungsumgebungen integrieren lassen undskalierbar sind, um zukünftiges Wachstum zu ermöglichen. Wir freuenuns, Cogito eine Komplettlösung in Bezug auf Geschwindigkeit,Zuverlässigkeit und unkomplizierte Handhabung anbieten zu können. Wirwerden kontinuierlich weitere Storage-Lösungen entwickeln, damitunsere Anwender auch in Zukunft eine optimale Ressourceneffizienz,Anwendungsproduktivität, Betriebssicherheit und eine einfacheVerwaltung nutzen können".Die näheren Details dieser erfolgreichen Umsetzung finden Sie hier(https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/Cogito/20180417004?re=/de/solutions/SuccessStories/Content/71).Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und fertigt seit 1993Speicherlösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf eigeneEntwicklung, Prüfung und Fertigung liefert Infortrend StorageLeistung und Skalierbarkeit mit den neuesten Standards,benutzerfreundliche Datendienste, langfristigen persönlichenSales-Support, und insgesamt unübertroffenen Wert. WeitereInformationen erhalten Sie unter www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum derjeweiligen InhaberPressekontakt:Infortrend Europe Ltd. Alex YoungTel:+44-1256-305-220E-Mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell