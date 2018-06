Infortrend-Serie EonStor GSe Pro 3000 - der erweiterbarste netzgebundene Speicher für kleine und mittlere Unternehmen

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529001?re=/de/Home)®Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass seine SerieEonStor GSe Pro 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529002?re=/de/products/families/GSePro/pro3000), alsmaximal erweiterbarer und kosteneffektiver netzgebundener Speicher(NAS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529003?re=/de/products/network-attached-storage)) für kleine undmittlere Unternehmen erfolgreich fortschreibt. Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529001?re=/de/Home)erreicht damit exzellente Leistungsmerkmale:Herausragende Lese- undSchreib-Performance (3500/1800 MB/s), hohe Erweiterbarkeit (5,2 PB),modulare Hardware-Konstruktion und vielseitig wählbare iSCSI- undFiber-Channel-Host-Ports. Die mitgelieferte Verwaltungs-SoftwareEonOne (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529004?re=/de/products/families/management-software/eonone) bieteteine standardisierte Web-Benutzeroberfläche, die es IT-Personalermöglicht, mehrere Geräte gleichzeitig zu verwalten. Die Komplexitätder IT-Verwaltung wird so deutlich reduziert.Ihre Cloud (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529006?re=/de/products/cloud-service)-Gateway-Funktionen lassensich schnell mit den großen Cloud-Diensten wie "Amazon S3","Microsoft Azure", "Google Cloud" und "Alibaba Cloud" konnektieren,so dass die Unternehmen ihre Daten sicher verschlüsseltzurSpeicherung oder Archivierung in die Cloud übertragen können. Derleistungsstarke Cloud-Cache-Modus ermöglicht es den Unternehmendabei, häufig aufgerufene ("heiße") Daten zum schnelleren Lesen auflokalen Laufwerken zu speichern, während seltener aufgerufene("kalte") Daten in der Cloud gespeichert werden können. Die EonStorGSe Pro 3000-Serie unterstützt zudem den plattformübergreifendenDateiaustausch und die Erweiterung im laufendenBetrieb.(hot-expansion). Damit erfüllt sie ohne Weiteres dieKriterien kleiner und mittlerer Unternehmen, ihre Systeme auchkünftig erweitern zu können und so ihre Produktivität zu steigern.Durch die vereinheitlichte Infrastruktur, die fortschrittliche NAS(https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529003?re=/de/products/network-attached-storage)- und SAN (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529005?re=/de/products/storage-area-network)-Architekturen zu einem einzigen System kombiniert,sowie Infortrends hochstabilem Block-Device und deren zuverlässigeRAID-Technologie, überzeugt die Reihe GSe Pro 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529002?re=/de/products/families/GSePro/pro3000)durch eine hohe Speicherleistung bei einerErweiterbarkeit auf ein branchenführendes Petabyte-Niveau (überentweder 14 "JB 3016SA"- oder 7 "JB 3060SA"-Erweiterungsgehäuse -maximale Unterstützung von 436 Festplatten). Diese außergewöhnlicheErweiterbarkeit und Leistung ermöglichen es kleinen und mittlerenUnternehmen, schnell zu wachsen, ohne sich über die Zunahme ihresDatenaufkommens sorgen zu müssen."Die EonStor GSe Pro 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529002?re=/de/products/families/GSePro/pro3000)-Serie - mit Infortrends über die letzten 25 Jahre entwickelterRAID-Technologie und ihrer zuverlässigen Leistung aufEnterprise-Niveau - wurde mit dem Ziel entwickelt, alsein maximalerweiterbares und kosteneffektives NAS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529003?re=/de/products/network-attached-storage) in KMUs seinen Dienst zu verrichten. Mit ihrenintegrierten Cloud (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529006?re=/de/products/cloud-service)-Gateway-Funktionenkann es die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen bezüglichCloud (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529006?re=/de/products/cloud-service)-Sicherung oder -Synchronisationohne Weiteres erfüllen. Das Produkt ist für diesen Kundenkreisdefinitiv die ideale Wahl", so Thomas Kao, leitender Direktor fürProduktplanung bei Infortrend.Um weitere Informationen über die "EonStor GSe Pro 3000"-Reihe zuerhalten, klicken Sie bitte hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529002?re=/de/products/families/GSePro/pro3000).Informationen zu InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSEPRO3000/20180529001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führenderAnbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen.Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter http://www.infortrend.com/.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Alex YoungTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell