Infortrend Scale-out NAS unterstützt Copy Data Management zur Sicherung und Archivierung von Produktionsdaten

Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20200922&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20200922PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speicherlösungen für Unternehmen, präsentiert die EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20200922&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20200922PR&utm_content=002) Scale-out NAS-Lösung (CS) mit Copy Data Management (CDM) Software-Integration für die schnelle und einfache Sicherung und Archivierung großer Mengen von Unternehmens-Produktionsdaten vor Ort.CS ist eine hoch skalierbare Enterprise-NAS-Lösung, die sowohl Scale-out- als auch Scale-up-Erweiterbarkeit für große Kapazität und hohe Systemverfügbarkeit bietet. So stellt sie die Geschäftskontinuität von Firmen sicher. Da sich die Unternehmens-IT heutzutage im Einklang mit Trends wie einem softwaredefinierten Rechenzentrum entwickelt, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, bestehende IT-Bottlenecks zu überwinden. Das gelingt ihnen, indem sie Speicher mit einer einfach zu bedienenden Software für die Datenverwaltung und Sicherung riesiger Mengen von Unternehmensdaten einsetzen.Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt CS jetzt CDM-Software, einschließlich der CDM-Plattform von Rubrik, für die einfache Sicherung von Unternehmensproduktionsdaten auf dem Scale-out-Cluster-System von CS. Die Kapazität von CS kann indes bei Bedarf auf über 100 PB für die Archivierung großer Datenmengen erweitert werden, um die von verschiedenen Unternehmensanwendungen produzierten Kapazitäten verarbeiten zu können.Unternehmen können die Backup-Frequenz konfigurieren und Daten mühelos vor Ort replizieren. Alle Daten, d. h. ganze virtuelle Maschinen, Anwendungen oder einzelne Dateien, stehen so für eine vorausschauende Suche, Wiederherstellung, Analyse und Test/Dev. zur Verfügung. Um End-to-End-Sicherheit zu gewährleisten, werden die Daten während ihres gesamten Lebenszyklus verschlüsselt: im Betrieb und "at Rest". Besonders wertvoll für unternehmenskritische Anwendungen ist, dass Unternehmen Katastrophen oder Ransomware-Attacken überwinden können, indem sie Daten aus unveränderlichen Kopien innerhalb von Minuten wiederherstellen."Mit der Copy Data Management-Unterstützung durch CS können Unternehmen in wenigen Minuten beschädigte Dokumente und Anwendungen sichern, archivieren und wiederherstellen. Infolgedessen wird der Verwaltungsaufwand stark reduziert, die Unternehmen werden agiler und haben mehr Zeit für ihre Projekte", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Mehr über EonStor CS (https://www.infortrend.com/de/products/cs?utm_source=DE20200922&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20200922PR&utm_content=002) erfahrenMehr über Sicherungs- und Wiederherstellungslösungen (https://www.infortrend.com/de/solutions/backup-restore?utm_source=DE20200922&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20200922PR&utm_content=003) erfahrenÜber InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/).Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell