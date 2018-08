Die Infortrend GSc Hybrid Cloud-Storage-Appliance ist für Unternehmen unentbehrlich

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/Home)® Technology,Inc. (TWSE: 2495) stellt die EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) HybridCloud-Storage-Appliance vor. Diese integrierte Lösung bietetgleichzeitig enorme Speicherkapazitäten und den Zugriff auf dieCloud-Gateway-Technologie. Damit erlaubt die neue Serie den Anwendernin Unternehmen einfachen und schnellen Zugriff auf die Cloud.Mit GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) greifen Anwender einfach auf die Cloud-Datenzu, ganz so, als sei dies ein lokaler Dienst, denn die Daten werdenzwischen den lokalen Geräten und der Cloud transparent hin- undhergeschoben. Diese übergangsfreie Integration vereinfacht denDatenzugriff durch lokale IT-Anwendungen mit geläufigen Protokollen;man braucht sich also keine Gedanken mehr über die Datenmigrationzwischen lokalem Speicher und der Cloud machen.Zudem ermöglicht das System Unternehmen, den Cloud-Datenzugriff zubeschleunigen, indem häufig verwendete Datenblöcke oder Dateiencache-gespeichert werden. GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) bietet offeneCache-Richtlinieneinstellungen, damit das IT-Personal statt einer"Black Box" bevorzugte Richtlinien einrichten kann.Zwecks schnelleren Zugriffs verwahrt GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc)standardmäßig alle häufig abgerufenen Daten in einem lokalenCache-Speicher. Sobald der lokale Speicherplatz nicht mehr ausreicht,löscht das System die selten verwendeten Cache-Dateien und stelltSpeicherplatz bereit. Wenn das Unternehmen wichtige Arbeitsunterlagenverwendet, die lokal gespeichert werden müssen, kann die IT-Abteilungdiese Dateien so einrichten, dass sie dauerhaft im lokalenCache-Speicher verbleiben. Sollten bestimmte Dateien nicht lokalgespeichert werden (z. B. Sicherungskopien), werden sie auf dasCloud-Volume verschoben. Mit diesen offenen Cache-Speicherrichtlinienkönnen Anwender die Nutzung des lokalen Cache und die Effizienz desDatenzugriffs optimieren.GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) liefert Konnektivität für bedeutendeCloud-Dienstanbieter wie Amazon S3, Microsoft Azure, Openstack Swiftund Alibaba Cloud, und wird mit verschiedenen Leistungsstufen,unterschiedlicher Verbindungstechnik und in unterschiedlichem Designpassend zu den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens angeboten."GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) Hybrid Cloud-Storage-Appliance ist für dieIT-Umgebung in Unternehmen in der Ära der Cloud ein unentbehrlichesGerät geworden", sagte Thomas Kao, Senior Director von ProductPlanning.Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) für weitere Einzelheiten über dieEonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/products/GSc) Speicherreihe.Informationen zu InfortrendInfortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GSc/20180803001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) entwickelt und fertigtSpeicherlösungen seit 1993. Im Vordergrund bei Infortrend steheninternes Design sowie interne Testverfahren und Fertigung. InfortrendSpeicherlösungen liefern Leistung und Skalierbarkeit der neuestenStandards, benutzerfreundliche Datenservices, persönlichen Supportauch nach dem Verkauf und ein unübertroffenesPreis-/Leistungsverhältnis. Weitere Informationen finden Sie unterwww.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc.; andere Marken sind das Eigentum ihrerjeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Rita WuE-mail: rita.wu@infortrend.comTel: +886-2-2226-0126Original-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell