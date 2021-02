Infortrend GS Storage hilft der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Provinz beim Schutz der Beweismitteldatenbank

Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210202&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210202PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), dem branchenführenden Anbieter von Enterprise-Storage, gelang es, das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit mit einer zuverlässigen, leistungsstarken und kosteneffizienten EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20210202&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210202PR&utm_content=002) Unified-Storage-Lösung für das physische Beweisdatenbanksystem auszustatten, auf das mehr als 1.000 Mitarbeiter gleichzeitig zugreifen.Die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Provinz Jiangsu in China ist eine funktionale Abteilung, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in der Provinz zuständig ist, einschließlich der öffentlichen Sicherheit, des Verkehrs, der Kriminal- und Wirtschaftskriminalität, der IT-Netzwerksicherheit, des Grenzbrandschutzes, der Einwanderung und der Gefängnisse innerhalb der Provinz. Die Abteilung war auf der Suche nach einem kostengünstigen Speicher für die Einrichtung eines umfassenden Verwaltungs- und Kontrollsystems mit Funktionen wie der Erfassung und Verfolgung von physischen Beweisen, der Sammlung und Archivierung von Fotos, der Recherche und der statistischen Analyse. Die Hauptanforderung war Zuverlässigkeit und starker Schutz der zentral gespeicherten Daten, die von allen Plattformen erzeugt werden. Im normalen Arbeitsablauf griffen mehr als 1.000 Personen gleichzeitig auf die Datenbank zu. Daher musste der Speicher eine hohe Performance bieten, wobei die Antwortzeit nicht mehr als 5 Millisekunden betragen sollte.Die Abteilung entschied sich für EonStor GS 2000, da es perfekt zu den Projektanforderungen passt. Schließlich garantiert die GS 2000 Serie eine Leistung von 11.800/6.300 MB/s beim Lesen/Schreiben und 633K IOPS, um 2.000 gleichzeitige Zugriffsverbindungen zu gewährleisten. So kann das Personal entsprechendes Material schnell abrufen. Darüber hinaus verfügt GS über eine massiv erweiterbare Speicherkapazität, um den Anforderungen des Wachstums von Beweisdatenbanken gerecht zu werden, sowie über Datensicherungs- und Wiederherstellungsfunktionen und eine einfache Verwaltungsoberfläche."Die IT-Mitarbeiter der Abteilung für öffentliche Sicherheit wählten EonStor GS 2000 für die Speicherung der Asservatendatenbank aufgrund der hohen Leistung und des unterstützten gleichzeitigen Mehrbenutzerzugriffs; außerdem bietet es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den Lösungen anderer Anbieter desselben Typs. Der GS bietet wirklich eine starke Unterstützung für die öffentliche Sicherheit bei der Bearbeitung von Fällen", sagte Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor GS Gen2 (https://www.infortrend.com/de/products/families/gs/2000?utm_source=DE20210202&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210202PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/)Infortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell