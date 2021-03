Infortrend GS Hybrid Storage ermöglicht das KIS des chinesischen

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20210323&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210323PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Enterprise-Storage, ermöglichte dem Chinese National Hospital mit der EonStor GS 3000 SAN/NAS Unified-Storage-Lösung mit HDD/SSD-Hybridkonfiguration eine solide Grundlage für den Aufbau eines effektiven Krankenhaus-Informationssystems (KIS).Das Volkskrankenhaus des chinesischen Xindu-Distrikts wurde 1927 erbaut und hat sich zu einem allgemeinen Krankenhaus der nationalen Tertiärstufe B entwickelt und ist das erste Krankenhaus auf Kreisebene in der Provinz. Bis zum Jahr 2020 erreichte die Zahl der Krankenhausbesuche 730.000, und das KIS-Datenvolumen des Krankenhauses stieg weiter an. Die ursprüngliche Speicherarchitektur war nicht in der Lage, einen reibungslosen KIS-Betrieb in Bezug auf Leistung und Kapazität zu bewältigen. Außerdem fehlte ein effektiver Mechanismus zur Datenzuweisung, was zu Engpässen führte, die wiederum die Effizienz der Diagnose und Analyse durch die Ärzte beeinträchtigten.EonStor GS 3000 Unified Storage mit exzellenter Performance auf Blockebene löste dieses Problem. Er unterstützt eine SSD/HDD-Hybridkonfiguration, um eine mehrstufige Datenspeicherarchitektur zu schaffen, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, was besonders für budgetschonende Anwendungen wichtig ist. Die Lösung unterstützt 14 SSDs, die einzigartige Technologie von Infortrend zur Verlängerung der Lebensdauer von SSDs, 32 Gb/s FC und ein Erweiterungsgehäuse mit 22 HDDs. Mit einer Block-Level-Performance von 900K IOPS und 11.000/6.000 MBps ermöglicht die GS 3000 die effektive Verarbeitung von mehreren Krankenhausregistrierungen und virtuellen Desktops. GS 3000 garantiert nicht nur den Hochgeschwindigkeitsbetrieb des aktuellen KIS, sondern bietet auch die Grundlage für den Aufbau einer medizinischen Plattform auf Dateiebene mit einer Lese-/Schreibleistung von 8.300/3.800 MBps."Das GS 3000 Hybrid-Storage-System ist für Krankenhäuser sehr attraktiv, da es die Daten sinnvoll auf geeignete Tiers verteilt und Kosten spart. Hochgeschwindigkeits-SSDs speichern häufig abgerufene Daten, z. B. die von kritisch kranken Patienten, damit medizinisches Personal aus verschiedenen Abteilungen gleichzeitig darauf zugreifen und zeitnahe Konsultationen durchführen kann. Auf der anderen Seite eignen sich HDDs mit großer Kapazität für die Archivierung von elektronischen medizinischen Aufzeichnungen/Bildern", sagt Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20210323&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210323PR&utm_content=002)Erfahren Sie mehr über Storage for Healthcare (https://www.infortrend.com/de/solutions/healthcare?utm_source=DE20210323&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20210323PR&utm_content=003)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) entwickelt und produziert seit 1993 Speicherlösungen. Dank ihres Schwerpunkts auf hausinternem Design, Testen und Fertigung bieten die Infortrend-Speicherlösungen Leistung und Skalierbarkeit auf der Grundlage der neuesten Standards, benutzerfreundliche Datendienste, persönlichen Kundendienst und unübertroffenen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andere Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell