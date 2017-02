Infortrend EonStor GS mit aktiv / aktiv Controllern und automatischer Support Funktion

Taipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.(TWSE: 2495) kündigte heute die Verfügbarkeit seiner EonStor GSModelle mit aktiv/aktiv - Controllern und einem neuen Feature, demService-Manager an.Aktiv/aktiv - Controller vereinfachen das IT-Management, da invirtualisierten Umgebungen kein Pfad voreingestellt werden muss. DieLeistung steigt, da die Auslastung (nahezu) gleichmäßig auf beideController verteilt wird, ohne dass hierzu eine gesonderte Softwarenotwendig wird. Fällt ein Pfad aus, wird ein Failover durchgeführtohne dass hierzu der Controller-Status geändert und die Verbindungneu aufgebaut werden muss.Service Manager ist ein neues Feature innerhalb der EonOneSoftware, welches Berichte über Systemprobleme automatisch an dasInfortrend Service Center senden kann. Hierzu sammelt der ServiceManager Systemprotokolle und Konfigurationseinstellungen, erstellteinen Memory-Dump und sendet alles zusammen mit einer Support-Anfragedirekt an das Infortrend Service Center, vereinfacht somitSupport-Anfragen und das Verfolgen dieser.Wir haben die EonStor GS Produktfamilie mit dem Ziel entwickelt,Bereitstellung und Verwaltung von Speichersystemen zu vereinfachenund werden auch weiterhin Funktionen einführen, die Leistung,Verfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessern. so Thomas Kao,Senior Direktor Produktplanung bei Infortrend.Weitere Informationen zu Infortrends EonStor GS aktiv/aktiv -Controller und dem neuen Service Manager Feature finden Sie hier(http://www.infortrend.com/global/Event/2017/Active_Active).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.infortrend.comInfortrend®, EonStor®, EonNAS® und ESVA® sind Warenzeichen odereingetragene Warenzeichen von Infortrend Technology, Inc.; andereWarenzeichen deren jeweiligen Inhabern.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel:+44-1256-305-220E-mail:marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell