Infortrend EonStor GS Unified Storage bietet herausragende Benutzererfahrung in VDI-Anwendungen für Telearbeit

Taipeh (ots/PRNewswire) --- Infortrend® Technologie, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20220127&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220127PR&utm_content=001) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, bietet eine überlegene Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-Speicherlösung für die Telearbeit an. Infortrend hat dazu für das EonStor GS Enterprise Unified Storage (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20220127&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220127PR&utm_content=002) eine umfassende Unterstützung zur Desktop-Virtualisierung entwickelt, um hohe Arbeitslasten während der Hauptgeschäftszeiten bewältigen zu können und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken.Moderne Unternehmen verfügen häufig über Außenstellen und Zweigstellen, die umfangreiche virtuelle Desktop-Umgebungen nutzen, damit die Teammitglieder in Verbindung bleiben und gleichzeitig auf die Datenressourcen des Unternehmens zugreifen können. Die VDI-Speicherlösungen spielen eine entscheidende Rolle für eine produktive Arbeitsumgebung: Diese Lösungen müssen hochleistungsfähige Dienste bieten, die IO-Stürmen standhalten und gleichzeitig eine einfache Bereitstellung und Skalierbarkeit ermöglichen - und das alles zu geringen Kosten pro Desktop.EonStor GS Unified Storage ist eine ideale Plattform für den VDI-Einsatz. Sie kann 6000 virtuelle Desktops für Telemitarbeiter unterstützen und gewährleistet, dass jeder virtuelle Desktop ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet. GS verfügt über All-Flash-/Hybrid-Konfigurationsoptionen, um kosteneffiziente VDI mit extrem hoher und stabiler Leistung - bis zu 1.000.000 IOPS bei einer Reaktionszeit von weniger als 0,5 Sekunden - für intensive Workloads während der Hauptgeschäftszeiten und zur Abschwächung von IO-Stürmen zu ermöglichen.GS ist für die gängigsten VDI-Plattformen zertifiziert, darunter VMware und Citrix. Sie konsolidiert SAN- und NAS-Dienste, was die VDI-Bereitstellung vereinfacht: Das VDI-Betriebssystem und die Anwendungen laufen auf dem SAN, während die Ordner der Benutzer auf dem NAS liegen, was den VDI-Benutzern eine bequeme Ordnerfreigabe und einen erhöhten Datenschutz bietet. GS unterstützt die Scale-Out-Funktion zur linearen Skalierung von Kapazität und Leistung für VDI im größeren Maßstab. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, unterstützt GS Remote Replication und vCenter Site Recovery Manager (SRM).„EonStor GS ebnet den Weg für den effizienten Rollout von agilen virtuellen Desktop-Umgebungen. GS ist von den führenden VDI-Anbietern zertifiziert, hat sich bei Kunden bewährt und bietet eine leistungsstarke und kostensparende VDI-Lösung für die Arbeit an entfernten Standorten", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning.Erfahren Sie mehr über EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20220127&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220127PR&utm_content=002) und VDI-Anwendung (https://www.infortrend.com/de/solutions/vdi?utm_source=DE20220127&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20220127PR&utm_content=003)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuell