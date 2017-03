Infortrend EonStor GS 3000 T / 4000T Turbo Modelle mit Performance-Boost

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology,Inc. (TWSE: 2495) stellt heute die neuen EonStor GS 3000T / 4000TTurbo Modelle vor. Ausgestattet mit allen umfangreichen Funktionender EonStor GS 3000/4000 Serie, verfügen die 3000T / 4000TTurbo-Modelle über eine 6-Kern-CPU mit dynamischerCPU-Kern-Zuweisung, die die Gesamtleistung erheblich verbessert.EonStor GS 3000T / 4000T verfügen über eine bis zu 50% bessereBlock-Level-Leistung als EonStor GS 3000 / 4000, da die neue CPU übermehr Kerne verfügt und somit mehr Aufgaben gleichzeitig verarbeitetwerden können, ideal für die Online-Transaktionsverarbeitung (OLTP)oder eine virtuelle Desktop-Infrastruktur.Der File-Level-Durchsatz hat sich um 30% verbessert. Idealerweiseprofitieren datenintensive Anwendungen wie File-Sharing undVideo-on-Demand davon. Die EonStor GS 3000T / 4000T können sichdynamisch an die Arbeitsbelastung anpassen und die Prozessorfrequenzautomatisch erhöhen, wenn hohe Leistung benötigt wird, während derEnergieverbrauch bei geringer Arbeitsbelastung reduziert wird.Die EonStor GS 3000T / 4000T, mit ihren 56Gb / s InfiniBand, 40Gb/ s Ethernet und 16Gb / s Fibre Channel Schnittstellen erfüllt dieBandbreiten- und Durchsatzanforderungen ressourcenintensiver undgeschäftskritischer Anwendungen wie HPC, Datenanalyse undCloud-Dienstleistung.Die EonStor GS 3000T / 4000T integriert Block-Level und SMB 3.0basierte Failover für einen unterbrechungsfreien Betrieb. Auch dieredundanten Kontroller mit symmetrischer, aktiv-aktiv Konfigurationsorgen für eine kontinuierlichen Geschäftsbetrieb."Mit der Einführung der neuen EonStor GS 3000T und 4000T TurboModelle, als leistungsstarke Ergänzungen zu unserer Produktfamiliereizt Infortrend die Grenzen aus. Die zusätzliche CPU-Leistungsteigert nicht nur die E / A-Leistung, sondern bedeutet auch, dassunsere Controller fähig sind mehr Aufgaben zu bewältigen, so dass dieGesamtsystemeffizienz verbessert wird.", sagte Thomas Kao, SeniorDirektor Produktplanung bei Infortrend.Weitere Informationen zur EonStor GS 3000/4000 T finden Sie hier(http://www.infortrend.com/global/Event/2017/GS3000T).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann Branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken derInfortrend Technology, Inc., andere Marken der jeweiligen Eigentümer.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Agnieszka WesolowskaTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell