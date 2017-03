Informative ZimmerStunde - Komprimiertes Wissen für Hoteliers und touristische Gastgeber - BILD

Ellmau (ots) - 60 Minuten Mittagspause sind schnell vorüber. Dochwie nutzt man diese in Hotellerie und Gastronomie gerne als"Zimmerstunde" titulierte Auszeit als Hotelier sinnvoll? Diese Fragewurde zum Leitsatz eines neuen Magazins, das seit 20. März 2017viermal jährlich kostenfrei 10.000 Hoteliers aus Bayern, Österreichund Südtirol erhalten.Das neue Magazin soll für inspirierende Gehirn-Stürme und(ent)spannende 60 Minuten in der Hotellerie sorgen. Ausgangspunkt desKonzeptes war der Stapel an Prospekten und Magazinen, die der TirolerHotelier, Marketingberater, Ideenentwickler und Investor RichardHirschhuber täglich lesen möchte, doch aus Zeitmangel nicht dazukommt. »Wir wollen Hoteliers mit Informationen über Management,Branchentrends, E-Mobility und mit Gedankenblitzen versorgen. Und dasinnerhalb von maximal 60 Minuten Lesezeit, damit sie auch während derSaison dranbleiben können«, erklärt Richard Hirschhuber, Herausgeberdes Magazins. Er weiß, wie knapp die Zeit bemessen ist, um sich nebenGästen, Mitarbeitern und Verwaltung noch mit Branchenentwicklungen zubeschäftigen. »Mindestens zehn Magazine fallen mir spontan ein, dieich gerne laufend lesen würde, um in allen Bereichen, die wirHoteliers abdecken sollten, am Laufenden zu bleiben«, beschreibt er.Mit der ZimmerStunde will er gemeinsam mit Geschäftspartner PhilippZimmermann diese Lücke schließen.Zwtl.: Quick & dirty alle News»Wir haben die Artikel so aufgebaut, dass unsere Leser auf einenBlick den Nutzen und die benötigte Lesezeit erfassen können. Am Endejedes Artikels steht es eine »Werkzeugkiste« mit Impulsen zurUmsetzung des Gelesenen für Hoteliers«, erklärt Philipp Zimmermanndas Konzept. Chefredakteurin Nina Karner bat Experten ausunterschiedlichen Bereichen zu Wort: Manfred della Schiava, Pionierim Service-Marketing, Hannes Treichl, Veränderungscoach ininternationalen Konzernen, Mario Krispler, Social Media Experte sowieVolker Adamietz, Elektroautor. Vorerst wird ein Artikel pro Ausgabeals Podcast zum Download beispielsweise für MP3 Player vertont. Sokönnen die Leser ihre ZimmerStunde auch als Begleiter bei derAusgleichsbewegung nutzen und nebenbei Impulse für das Tagesgeschäftsammeln.Zwtl.: Die guten ins Töpfchen...Bei der Auswahl der Werbekunden achtet das Team des jungenMagazins darauf, seinen Lesern einen Mehrwert zu bieten. DieseNachhaltigkeit schlägt sich auch im Druck nieder, der mit demCradle2Cradle-System von Gugler, Melk besonders achtsam mit denRessourcen der Natur umgeht. Und wie verbringen Sie IhreZimmerStunde?Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Herausgeber Richard Hirschhuber & Philipp Zimmermannredaktion@zimmerstunde.atChefredakteurin Nina Karner+43.664.4449081www.zimmerstunde.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19074/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: GREENSTORM MOBILITY GMBH, übermittelt durch news aktuell