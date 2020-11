Informationsveranstaltung der PartnerFonds AG - Guter Fortschritt in der Vorbereitung der Liquidation

München (ots) - Im Rahmen einer Investoren-Telefonkonferenz fand heute eine Informationsveranstaltung für die Aktionäre der PartnerFonds AG statt.Dr. Henning von Kottwitz, Vorstand der PartnerFonds AG, berichtete von den weiteren Fortschritten, die zwischenzeitlich auf dem Weg hin zu Abwicklung der Gesellschaft erreicht werden konnten. So wurden seit der ordentlichen Hauptversammlung Ende September 2020 der Rechtsstreit Berndes durch Vergleich beendet, und mit der EBG Elektro GmbH eine vorzeitige, vollständige Rückführung der stillen Beteiligung vereinbart. Zudem hatte die Hauptversammlung dem Vergleich in der Sache ODS zugestimmt. Zusammengenommen bedeuten diese Ergebnisse eine deutlich erhöhte Planungssicherheit durch Reduktion von Risiken. Dr. von Kottwitz kommentierte: "Hiermit können wir uns um so mehr auf die Wertsteigerung bei unseren verbliebenen Beteiligungen und die geplante Verwertung konzentrieren."Zur Blue Cap AG, der größten Beteiligung der PartnerFonds AG, sagte Dr. von Kottwitz: "Die Kursentwicklung der Blue Cap Aktie entspricht nicht unseren Erwartungen. Wir glauben, dass Blue Cap heute deutlich unterbewertet ist und großes Potential hat. Blue Cap intensiviert die Kommunikation und die Transparenz, und wir haben die Erwartung, dass die Erfolge des Unternehmens auch zunehmend im Markt wahrgenommen werden. Wir als PartnerFonds AG werden auch weiterhin den Vorstand der Blue Cap AG bei seinen Maßnahmen zur Wertsteigerung unterstützen und uns nicht in das operative Geschäft der Blue Cap AG einmischen. In diesem Sinne beobachten wir die Entwicklung, um den richtigen Zeitpunkt und die richtige Struktur für den Verkauf unserer Anteile zu finden. Das alles bedeutet auch, dass wir kurzfristig keine Verkäufe planen, und insbesondere keinerlei Aktivitäten über den Markt."Pressekontakt:PartnerFonds AGFranziska GriebelWidenmayerstraße 5080538 MünchenTelefon: +49 (0)89 - 614 240 200Fax: +49 (0)89 - 614 240 299Email: info@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuell