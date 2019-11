Informationstag zum Thema Schuppenflechte / Fachärzte referieren für Mediziner und Patienten - Zeit für Fragen und Begegnung

Bonn (ots) - Aus Anlass des Welt-Psoriasis-Tages 2019 laden dasUniversitätsklinikum Bonn gemeinsam mit dem PsoNet-Ärzte-Netzwerk und demSelbsthilfeverein Deutscher Psoriasis Bund e.V. (DPB) zu einem Informationstagein. Am Samstag, 9. November, informieren Fachärzte ab zehn Uhr im Festsaal desHauptgebäudes der Universität Bonn, Regina-Pacis-Weg 3, in zahlreichen Vorträgenüber aktuelle Entwicklungen zur Therapie und zum Management dieserchronisch-entzündlichen Hauterkrankung. Die Themenpalette reicht vonTherapiemöglichkeiten für Erwachsene und für Kinder über Ernährung undNaturheilverfahren bis hin zu Juckreiz und E-HealthDas Besondere: Die Veranstaltung richtet sich an Ärzte und an Patientengleichermaßen. Am Ende gegen 15.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, Fragen an dieReferenten zu stellen. In einer Kaffee- und einer Mittagspause wird ein Imbissgereicht. Der Eintritt ist frei.Psoriasis ist eine Volkskrankheit. In Deutschland leiden rund zwei MillionenMenschen daran. Typische Symptome sind rote, verdickte und schuppendeHautstellen sowie Juckreiz. Bei rund 30 Prozent der Erkrankten entwickelt sichzusätzlich eine schmerzhafte Gelenkbeteiligung - die Psoriasis-Arthritis. DieUrsache für die Erkrankung ist bisher nicht vollständig geklärt. Gesichert ist,dass eine genetische Veranlagung eine Rolle spielt. Psoriasis ist nichtansteckend. Aber sie ist heute gut behandelbar, so dass Menschen mit Psoriasisund/oder Psoriasis-Arthritis in vielen Fällen beschwerdefrei leben können.Kontakt: Deutscher Psoriasis Bund e.V., Seewartenstraße 10, 20459 Hamburg,040/223399-0, info@psoriasis-bund.dePressekontakt:Anette MeyerDeutscher Psoriasis Bund e.V. (DPB)Seewartenstraße 1020459 HamburgTel.: 040/22 33 99 15Mobil: 0176/39549098Mail: meyer@psoriasis-bund.dewww.psoriasis-bund.dewww.facebook.com/PsoBundOriginal-Content von: Deutscher Psoriasis Bund e. V. (DPB), übermittelt durch news aktuell