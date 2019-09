Informationssicherheit in KMU - DQS GmbH kommt zur IT-Messe it-sa 2019 (FOTO)

--------------------------------------------------------------Von ISIS12 zu ISO 27001http://ots.de/Mv7BM1--------------------------------------------------------------Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH http://bit.ly/31ee0uk) informiert vom08.-10.10.2019 in Nürnberg u.a. zu ISIS12, einem kompaktenInformationssicherheits-Managementsystem (ISMS) speziell für kleineund mittlere Unternehmen (KMU) und kommunale Verwaltungen.Unternehmen und Organisationen können sich mit ISIS12 gegenCyberangriffe rüsten, gesetzliche Anforderungen erfüllen undVertrauen bei Kunden und Bürgern schaffen. Anlass ist die it-sa 2019,Europas größte Messe für IT-Sicherheit, die auf dem Gelände derNürnbergMesse stattfindet.Die DQS ist am Gemeinschaftsstand des BayerischenIT-Sicherheitsclusters e.V. in Halle 9 am Stand 9-613 vertreten. 1985als erste deutsche Zertifizierungsgesellschaft für Managementsystemegegründet, ist die DQS auf dem Sektor Informationssicherheit derZertifizierungspartner des Bayerischen IT-Sicherheitsclusters e.V.für die Regelwerke ISA+ und ISIS12, bei der DeutschenAkkreditierungsstelle GmbH akkreditierter Zertifizierer fürumfassendes Informationssicherheitsmanagement nach ISO 27001 sowievon ENX Association für TISAX (Informationssicherheit in derAutomobilindustrie) zugelassener Prüfdienstleister.Sinnvoller Einstieg für KMU und Kommunen in InformationssicherheitEinen ersten Einstieg in das Thema Informationssicherheit speziellfür KMU bietet die ISA+ Informations-Sicherheits-Analyse (kurz:ISA+). Das Regelwerk wurde vom Bayerischen IT-Sicherheitscluster e.V. für KMU und Kommunen als einfacher Einstieg in ISMS entwickelt.Das Verfahren ist leicht verständlich, bedarf keiner besonderenIT-Kenntnisse und ist auch hinsichtlich einer Zertifizierung mitüberschaubarem Aufwand umzusetzen.Wer den Schritt von der Analyse hin zum Managementsystem mit einemhöheren Grad an Wirksamkeit der Informationssicherheit anstrebt,wählt das zertifizierbare Regelwerk ISIS12 als Grundlage. Ebenfallsvom Bayerischen IT-Sicherheitscluster herausgegeben, bietet ISIS12 -bei überschaubarer Komplexität der IT-Strukturen - einen festenRahmen für Informationssicherheit. Es kann anhand eines Handbuchs undeiner Software prinzipiell immer noch in Eigenregie eingeführtwerden, in der Regel werden aber zugelassene Berater hinzugezogen.Literaturtipp: Von ISIS12 zu ISO 27001Als Einstieg in die Informationssicherheit ist ISIS12 eine guteund bewährte Wahl. Speziell für den Bedarf von KMU bzw. Kommunen undVerwaltungen dieser Größe ausgelegt, stößt das Regelwerk jedoch mitzunehmender Komplexität der IT-Strukturen an seine Grenzen. InUnternehmen und Organisationen entsteht deshalb der Bedarf nach einemleichteren Umstieg auf ISO 27001. Dem kommt die Revision von ISIS12nun nach - die überarbeitete Fassung 2.0 wird für Ende 2019 erwartet.Zum kostenlosen Download des DQS-Whitepapers "ISIS12 2.0 - Updateebnet Weg zu ISO 27001" gelangen Sie hier: http://bit.ly/31n7YYkSie kommen zur it-sa 2019?Eine Kontakt- oder Terminanfrage an die DQS können Sieelektronisch unter diesem Link absenden: www.it-sa.de/de/ausstellerprodukte/itsa19/aussteller-45892768/dqs-gmbh. Für eineTerminvereinbarung steht ebenfalls Frau Christine Kohnert (DQS GmbH)unter der Rufnummer 069 95427-163 oder per E-Mail anchristine.kohnert@dqs.de zur VerfügungDQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie DQS wurde 1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualitäte.V.) und DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.) als Deutschlandserster Managementsystem-Zertifizierer gegründet und nimmt hier seitbald 35 Jahren eine Vorreiterrolle ein. Mit unserenAuditdienstleistungen verfolgen wir die Zielsetzung, unseren Kunden -über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse fürVerbesserungspotenzial u.a. in den Bereichen Qualität, Umwelt,Arbeitsschutz, Energiemanagement oderInformationssicherheitsmanagement (ISM) zu geben.Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in mehrals 60 Ländern mit 85 Geschäftsstellen vertreten ist. DieUnternehmensgruppe beschäftigt rund 3.200 Mitarbeiter - davon rund2.500 Auditoren - und erzielte in 2018 einen Umsatz von 157 MillionenEuro. Mit 65.000 zertifizierten Standorten in 130 Ländern zählt dieDQS Gruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand Mai2019)Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell