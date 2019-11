Leverkusen (ots) -"Ich glaube ich habe eine Art Bild davon, aber es verändert sich ständig"; "Esist so etwas wie ein Schatten, wie eine Wolke"; "Es hat nicht nur die eine Farbeund auch nicht nur eine Form" - so beschreiben drei Patienten ihren Krebs. KeinKrebs ist wie der andere, denn jeder Tumor hat individuelle Eigenschaften, diefür das Tumorwachstum verantwortlich sind. Mit dem Start derInformationskampagne "TesteDeinenTumor" in Deutschland macht Bayer daraufaufmerksam, dass Tumorgenomtests entscheidender Bestandteil der Krebsdiagnosesind, um molekulargenetische krebsauslösende Eigenschaften zu entdecken. Sieliefern damit ein genaues Bild der Krebserkrankung und tragen dazu bei, dassPatienten die für sie passende Therapie erhalten. Das Lebenhaus e.V., derBundesverband Selbsthilfe Lungenkrebs e.V. und Melanom Info Deutschlandunterstützen die Aktion.Warum Tumorgenomtests wichtig sindEin Tumorgenomtest ist ein entscheidender erster Schritt nach einerKrebsdiagnose. Allerdings sind in Europa nur 23 Prozent der Ärzte der Ansicht,dass ihre Patienten umfassend über deren Nutzen informiert sind. Durch einenTumorgenomtest lassen sich Abweichungen oder Veränderungen des Erbguts (Genom)in Tumorzellen nachweisen, die das Tumorwachstum ausgelöst haben und weitervorantreiben. Die Ergebnisse des Tests können Ärzten wichtige Informationendarüber liefern, warum ein Krebstumor wächst. So können sie je nach derfestgestellten spezifischen Veränderung zugelassene Therapien empfehlen.Studien zufolge werden bei 30 % bis 49 % der untersuchten Patienten behandelbareVeränderungen im Tumorgenom festgestellt."Die Ergebnisse eines Tumorgenomtests können großen Einfluss auf die Behandlunghaben und den Verlauf der Erkrankung günstig beeinflussen. Ist derkrebsauslösende Treiber erkannt und therapierbar, können sogenanntepräzisionsonkologische Wirkstoffe bessere Ergebnisse erzielen alsStandardtherapien", sagt Dr. Uwe Phillip Strauss, Medizin Onkologie/Hämatologiebei Bayer Vital.Mit Bildern den eigenen Tumor darstellenIm Zentrum der Kampagne "TesteDeinenTumor" stehen Krebspatienten, die in Videosauf der Webseite www.testedeinentumor.de beschreiben, wie sie sich ihren Krebsbildlich vorstellen. Die Webseite umfasst zudem verschiedeneInformationsmaterialien, u. a. eine Broschüre, ein Fact Sheet mit Informationenzum Ablauf eines Tumorgenomtests, eine Infografik zum Unterschied zwischenTumorgenomtests und Gentests und einen Gesprächsleitfaden für dasArzt-Patienten-Gespräch. Die Kampagne soll andere Krebspatienten ermutigen, sichdurch Tumorgenomtests ein genaues Bild über ihre Krebserkrankung zu verschaffen.Alle von Krebs Betroffenen, Angehörige und Interessierte können die Kampagneunterstützen und die Videos und Inhalte der Webseite in sozialen Medien unterdem Hashtag #TesteDeinenTumor teilen.Tumorgenomtests im Gespräch mit dem Arzt ansprechenMeist werden Krebserkrankungen nach betroffenem Organ, also beispielsweiseBrust-, Lungen- oder Prostatakrebs, definiert. "Die Krebstherapie befindet sichjedoch im Umbruch. Mit zunehmender Entwicklung der Präzisionsonkologie sollte inGesprächen zwischen Arzt und Patient das Thema Tumorgenomtests festerBestandteil der Routine werden" so Strauss. Um Patienten ein solches Gesprächmit dem Arzt zu erleichtern, hat Bayer den Gesprächsleitfaden erstellt, mit demsich Patienten auf ihren Arzttermin vorbereiten können.Onkologie bei BayerMit dem Ziel, das Leben von Menschen zu verbessern, arbeitet Bayer an derErweiterung seines Portfolios für innovative Behandlungen. Der Onkologiebereichbei Bayer umfasst sechs zugelassene Präparate sowie weitere Wirkstoffe inverschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Alle diese Produkte spiegelnden Forschungsansatz des Unternehmens wider, der die Suche nach geeignetenZielmolekülen (Targets) zur Krebsbehandlung in den Vordergrund stellt.Über BayerBayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf denLife-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten undDienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen, indem es zur Lösunggrundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alterndenWeltbevölkerung beiträgt. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraftsteigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Bayer bekennt sichzu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und steht mit seiner Marke weltweit fürVertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte derKonzern mit rund 117.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,6 Milliarden Euro.Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben fürForschung und Entwicklung auf 5,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind imInternet zu finden unter www.bayer.deDie Bayer Vital GmbH vertreibt die Arzneimittel der Divisionen Consumer Healthund Pharmaceuticals sowie die Tierarzneimittel der Geschäftseinheit AnimalHealth in Deutschland. 