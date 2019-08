Informationsfreiheit stärken: IFG ausbauen

Stuttgart (ots) - Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) regelt inBaden-Württemberg den Zugang zu amtlichen Informationen. Das 2016unter grün-roter Landesregierung eingeführte Gesetz beinhaltet einigeüberdimensionierte Hürden. Die Piratenpartei fordert eine Ausweitungdes IFG auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, denVerfassungsschutz, Schulen und Hochschulen sowie die Landesbank undLandesfinanzbehörden. Weiter fordert die Partei eine Anpassung derGebührenverordnung hin zu humaneren Preisen."Informationen sind nicht frei zugänglich, wenn damit Gebühren biszu 500 Euro verbunden sind. Bis zu 200 Euro behalten es sich dieBehörden sogar vor die Kosten ungefragt zu berechnen", kommentiertBorys Sobieski, Landesvorsitzender. "Es ist verständlich, dass geradebei aufwendigen Anfragen auch Kosten entstehen, da ist eine geringeGebühr, um die 100EUR, gerechtfertigt. Es darf aber nicht sein, dassder Bürger durch die Gebühren bereits von einfachen Anfragenabgehalten wird."Vom IFG ausgenommene Bereiche sollen in Zukunft auch unter denGeltungsbereich des IFG fallen, fordert die Partei."Transparenz passt nicht zu weitgehenden Ausnahmen. Das IFG regeltbereits, dass sensible Daten nicht veröffentlicht werden müssen, alsosind diese Ausnahmen auch hinfällig", so Sobieski weiter.Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell