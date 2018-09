Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Shandong lädt ausländische Journalisten ein, das Entwicklungsmodell von Qingdao in Shandong zu erkunden.

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Das Informationsbüro derVolksregierung der Provinz Shandong lud ausländische Journalistenein, die Fortschritte von Qingdao in den letzten Jahren aus ersterHand zu verfolgen. "Normalerweise sind Seehäfen überfüllt und laut",sagte der britische Journalist Christopher Aleksi Georgiou amvollautomatischen Containerterminal im Hafen von Qingdao in derostchinesischen Provinz Shandong. "Ich bin erstaunt, dass dasTerminal so ordentlich funktioniert, ohne dass jemand in Sichtweiteist." Tatsächlich ist das Terminal mit Hilfe modernster Technologienwie Big Data, Cloud Computing und Internet of Things (IoT) sehreffizient geworden. Georgiou war angenehm überrascht zu erfahren,dass die Fracht in nur 15 Tagen von Qingdao nach Amsterdamtransportiert werden konnte. Er und andere ausländische Journalistensahen die chinesische Effizienz in der Praxis mit eigenen Augen.Der Hafen von Qingdao ist ein wichtiger Knotenpunkt für die Länderder Belt-and-Road-Region und ein internationales Zentrum für denSeeverkehr am Pazifik. Das Containerterminal, Asiens erstesvollautomatisches Terminal, nahm im Mai 2017 seinen kommerziellenBetrieb auf.Laut Luan Baobo, stellvertretender Generaldirektor des Terminals,ist das Terminal mit 30 TEUs pro Stunde deutlich effizienter alsherkömmliche arbeitsintensive Terminals. Der durchschnittlicheWirkungsgrad der einzelnen Krane liegt 50 Prozent über dem weltweitenDurchschnitt.Buffet Julien aus Frankreich verglich das Terminal mit Le Havre,einem intelligenten Hafen in Nordfrankreich, und äußerte dieHoffnung, dass die beiden intelligenten Häfen zur besseren Vernetzungmiteinander verbunden werden können.Die ausländischen Journalisten zeigten auch Interesse an der CRRCQingdao Sifang Company, wo sie die Produktionslinie vonHigh-End-Reisebussen/Personenwagen besuchten, aus der Chinas ersteEMUs (Electrical Multiple Units) für Geschwindigkeiten von 200 km/h,300 km/h bzw. 380 km/h hervorgingen. Das Unternehmen war auchProduzent der ersten chinesischen Fuxing-EMUs und der erstenFernglaszüge.Der griechische Journalist Vasilis Trigkas glaubt, dass eine guteIndustriepolitik und eine langfristige strategischeWirtschaftsplanung zum Erfolg von Chinas Bahnnetz beigetragen haben.Aufgrund von Vorteilen durch eine skalierbare Wirtschaft kann einLand, das von Smart Industries unterstützt wird, langfristig bessereund erschwinglichere Waren für andere Märkte bereitstellen, betonteer.Er ist der Ansicht, dass die EU ihre Wirtschaft fördern sollte,indem sie ihre eigene Industriepolitik plant und ihre inländischeProduktivität erhöht, anstatt sich vom internationalen Wettbewerbabzuschotten und den Wettbewerb am Markt abzulehnen. Sifang hat inDeutschland, Großbritannien und Thailand Forschungs- undEntwicklungszentren eingerichtet, um globales Humankapital anzuziehenund Arbeitsplätze für ausländische Märkte zu schaffen.Auf der weltweit führenden Internetplattform Haier COSMOPlat warendie Journalisten von dem einzigartigen digitalen Geschäftsmodellbeeindruckt, das auf die Massenindividualisierung anstelle destraditionellen Modells der Massenproduktion ausgerichtet ist.Die ausländischen Journalisten waren der Meinung, dass diezukünftige Entwicklung Chinas nicht nur von Städten der ersten Reihewie Peking und Shanghai abhängen wird. Auch Städte der zweiten Reihewie Qingdao sind auf dem Weg zu einer umfassenden Entwicklung. Siewaren sich einig, dass die chinesische Wirtschaft weiter wachsenwird, und tief greifende Reformen und die Öffnung nach außen werdendabei Schlüsselfaktoren sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/742213/Shandong_Province_journalists_visit.jpgPressekontakt:Pearl Liu86-139109661312658986795@qq.comOriginal-Content von: Information Office of the People's Government of Shandong Province, übermittelt durch news aktuell