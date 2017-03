Informatik studieren am HPI: Studieninformationstag am 21. April

Potsdam (ots) - Weltweit suchen Unternehmen und OrganisationenIT-Experten. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) bietet eineerstklassige und praxisnahe Ausbildung im Studiengang "IT-SystemsEngineering" mit sehr guten Karriereaussichten an. Studierende könnenvon einer hervorragenden Ausstattung, einer persönlichen Betreuungund einem ergänzenden Lehrangebot in Soft Skills und Entrepreneurshipprofitieren. In den Rankings des Centrums für Hochschulentwicklung(CHE) landet das HPI stets auf Spitzenplätzen, Studiengebühren werdennicht erhoben.Wer sich für ein Informatikstudium interessiert und mehr über dieStudienmöglichkeiten am HPI erfahren möchte, kann sich im Rahmen desStudieninformationstages am 21. April 2017 informieren. DieVeranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die in Kürzeihr Abitur absolvieren, und an Mathematik- und Informatik-Lehrer.WAS: Studieninformationstag am Hasso-Plattner-InstitutWANN: 21. April 2017, Beginn 13.30 UhrWO: Hasso-Plattner-Institut, HörsaalfoyerProf.-Dr.-Helmert-Str. 2-3, 14482 PotsdamDie Veranstaltung beginnt um 13:30 Uhr mit einer Führung über denHPI-Campus und der Vorstellung einzelner Fachgebiete (TreffpunktHörsaalfoyer, Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3, 14482 Potsdam). Von 15 bis16 Uhr informiert Prof. Dr. Felix Naumann (FachgebietInformationssysteme) im Hörsaal I über das Studium amHasso-Plattner-Institut sowie die Voraussetzungen undBewerbungsmodalitäten. Im Anschluss stehen HPI-Studierende allenFragen der Besucher Rede und Antwort.Weitere Informationen und Anmeldung unterhttp://bit.ly/hpistudieninfoKurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH(https://hpi.de) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für IT-Systems Engineering. Als einzigesUniversitäts-Institut in Deutschland bietet das HPI den Bachelor- undMaster-Studiengang "IT-Systems Engineering" an - ein besonderspraxisnahes und ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, dasvon derzeit rund 500 Studenten genutzt wird. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Insgesamt zwölf HPI-Professoren und über 50 weitereGastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten sind am Institut tätig.Es betreibt exzellente universitäre Forschung - in seinen elfIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche. Das HPI kommt bei den CHE-Hochschulrankingsstets auf Spitzenplätze.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Betina-Ulrike Thamm, Tel. 0331 5509-175, betina.thamm@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell