Inforadio vom rbb: SPD-Generalsekretär Klingbeil glaubt an Einigung im Asylstreit

Berlin (ots) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil glaubt trotz desAsylstreits in der Union an einen Fortbestand der Koalition.Er rechne damit, dass sich CDU und CSU heute einigen werden,betonte der SPD-Politiker am Montag im Inforadio vom rbb: "Ich gehedavon aus, dass alle heute Morgen die Kurve kriegen und dass dieserTag ein guter Tag für Europa wird und am Ende die Regierung nochsteht."Zugleich übte der SPD-Generalsekretär jedoch scharfe Kritik amKoalitionspartner. Der Streit mache ihn "fassungslos": "Wenn man dasChaos in der Union sieht, dann fragt man sich schon, wie haben diedas eigentlich solange miteinander ausgehalten."Man gewinne den Eindruck, der CSU gehe es nicht um die Sache,sondern um Machtfragen, sagte der SPD-Politiker im Inforadio. Daswerde seine Partei nicht mitmachen: "Über die Sache können wir immerreden, aber klar ist für uns als SPD, nationale Alleingänge wird esnicht geben und der Ball liegt jetzt bei Herrn Seehofer. Und er mussheute Morgen zeigen, ob er verantwortungsvoll handelt oder ob erweiter Politik inszeniert."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell