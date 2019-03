Inforadio vom rbb: Koordinator für Luft- und Raumfahrt, Jarzombek, mahnt nach Boeing-Absturz zu Besonnenheit

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

Berlin (ots) - Der Koordinator der Bundesregierung für die Luft-und Raumfahrt, Thomas Jarzombek (CDU), hat nach dem zweiten Absturzeiner Boeing 737 Max 8 vor übereiltem Handeln gewarnt.Im Inforadio vom rbb sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete amDienstag: "Man muss jetzt keine Schnellschüsse machen, wenn man nochgar nicht weiß, was die Ursachen für den Absturz gewesen sind."Die Gründe seien nicht immer ganz so einfach, wie sie vielleichtzunächst auf der Hand lägen. "Da kann man nicht direkt hingehen undVerbote erteilen. Am Ende braucht man doch ein Stück Beleg.Flugschreiber und Flugrekorder sind ja gefunden worden. Ich denke, eswird jetzt eine relativ kurze Zeitdauer sein, um herauszufinden, wasda wirklich passiert ist."Er glaube auch, dass alle Piloten, die mit diesen Maschinenunterwegs sind, sensibilisiert seien, so Jarzombek.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell