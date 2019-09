Inforadio vom rbb: Johannes Kahrs, SPD - CO2-Steuer nur sinnvoll, wenn sie sozial ausgestaltet ist

Berlin (ots) - Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion,Johannes Kahrs, hält eine CO2-Steuer nicht zwingend für das besteMittel, um CO2-Emissionen zu verringern.Im Inforadio vom rbb sagte Kahrs am Freitag: "Ehrlicherweise istmir das Instrument egal - das Ziel muss [...] erreicht werden. Unddie CO2-Steuer ist nicht per se gut, sondern sie ist nur dann gut,wenn sie sozial ausgestaltet ist, wirtschaftlich vernünftigfunktioniert. Und das sind die beiden Kriterien, wo sich jedesInstrument dran messen lassen muss, wenn es darum geht, denKlimawandel in den Griff zu bekommen."Den Vorschlag des CDU-Wirtschaftsministers, Klimainvestitionenüber sogenannte Klima-Anleihen zu finanzieren, bezeichnete JohannesKahrs als abwegig: "Ich halte das [...] für den dürftigstenVorschlag, den ich je gesehen habe. [...] Da steht aber auch nichtsWesentliches drin, außer, dass Menschen, die sehr viel Geld haben unddieses Geld anlegen können dafür zwei Prozent Zinsen bekommen - undder normal arbeitende Steuerzahler [...] darf das über seine Steuernfinanzieren. Ich habe selten einen so abwegigen Vorschlag gehört",sagte Kahrs.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell