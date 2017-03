Inforadio und Kulturradio vom rbb Gewinner der ma 2017/I

Berlin (ots) - Das Inforadio und das Kulturradio vom RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) gehören zu den klaren Gewinnern derMedia-Analyse Radio (ma) 2017/I. Inforadio steigert seineTagesreichweite (Montag bis Freitag) auf 5,8 Prozent (ma 2016/II:5,3), das Informationsprogramm schalten auch deutlich mehr Hörerinnenund Hörer in der Durchschnittsstunde ein, insgesamt 59.000 (ma2016/II: 47.000). Das werbefreie Kulturradio gewinnt bei derTagesreichweite und erzielt 2,2 Prozent (1,7).Antenne Brandenburg erreicht in der Region Berlin-Brandenburg mit150.000 Hörerinnen und Hörer in der Durchschnittsstunde den zweitenPlatz unter allen Radioprogrammen (ma 2016/II: 164.000). DieTagesreichweite liegt bei 10,1 Prozent (ma 2016/II: 10,6), damitliegt Antenne auch in Brandenburg selbst auf Platz zwei. radioBerlin88,8 verzeichnet in Berlin 70.000 Hörerinnen und Hörer in derDurchschnittsstunde (ma 2016/II: 77.000) sowie eine Tagesreichweitevon 7,2 Prozent (ma 2016/II: 8,8). Das bedeutet den dritten Platz inder Hauptstadt, dem härtesten Radiomarkt Deutschlands. Für Radioeinsweist die ma 94.000 Hörerinnen und Hörer in der Durchschnittsstundein Berlin und Brandenburg aus (ma 2016/II: 99.000), das ist eineTagesreichweite von 5,7 Prozent (ma 2016/II: 6,5). Fritz bestätigtseine Tagesreichweite von 5 Prozent bei 62.000 Hörerinnen und Hörernpro Durchschnittsstunde (ma 2016/II: 67.000).rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "In der Diskussion um'Lügenpresse' und 'fake news' belegt die ma die Bedeutung vonerstklassigem und vertrauenswürdigem Journalismus. Die Erfolge fürInforadio und Kulturradio werte ich als wichtige Bestätigung für denöffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen Auftrag. Bei unserenanderen Programmen zeigen die Ergebnisse Verluste, daran werden wirarbeiten."In der Media-Analyse wird die Radionutzung in Deutschland über dasFestnetz und mobil telefonisch abgefragt. "Hörer proDurchschnittsstunde" entspricht dabei dem Mittelwert aller Hörerinnenund Hörer eines Programms in einer Stunde zwischen 6.00 und 18.00 Uhrvon Montag bis Freitag. Die "Tagesreichweite" gibt den Anteil an derdeutschsprachigen Bevölkerung ab 10 Jahren an, der an einemdurchschnittlichen Tag zwischen Montag und Freitag Radio hört.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell