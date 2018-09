Inforadio-Staffel verpasst beim Berlin-Marathon 2018 knapp den Weltrekord

Berlin (ots) - Inforadio hat die Marathon-Wette 2018 knappverloren.Die Staffel aus 41 (eigtl. 42) Hörerinnen und Hörern hat amSonntag die Marathon-Distanz in respektablen 2 Stunden 4 Minuten und23 Sekunden absolviert. Ein Läufer ist nicht am richtigen Ort derStaffelübergabe gewesen, so dass der vorherige Läufer zwei Kilometerlaufen musste.Damit verpasste die Staffel den aktuellen Weltrekord, den derKenianer Eliud Kipchoge in diesem Jahr aufstellte: Er lief die 42,195Kilometer lange Strecke in 2:01:39 und unterbot damit den bisherigenWeltrekord seines Landsmannes Dennis Kimetto: Dieser kam 2014 inBerlin nach 2:02:57 ins Ziel.Die Staffelläufer waren unmittelbar vor der Elite gestartet undhatten dadurch freie Bahn durch die Hauptstadt. In der Gruppe warenvor allem junge Läuferinnen und Läufer aus Berlin und Brandenburg.Viele von ihnen sind starke Mittelstreckenläufer, die bei regionalenund nationalen Wettkämpfen schon Erfolge verbuchen konnten. Anderesind engagierte Hobbyläufer. Die jüngsten Teilnehmer waren 14 Jahrealt.Sie bekamen bei ihrem ehrgeizigen Ziel prominente und schnelleUnterstützung. Dabei waren zum Beispiel der Vize-Europameister über1.500 Meter von 2010, Carsten Schlangen. Als Erster ging derehemalige Europameister über 10.000 Meter, Jan Fitschen, an denStart. Coach der Inforadio-Marathonwette war DLV-Bundestrainer AndréHöhne.Schneller als der Schnellste war die Inforadio-Staffel imvergangenen Jahr. Dieses Jahr ging es darum, den Weltrekord zuknacken.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell