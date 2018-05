Infoportal für Verbraucher*innen zu den neuen EU-Datenschutzregeln veröffentlicht

Berlin (ots) -Mit den neuen Datenschutzregeln, die ab dem 25. Mai 2018 in dergesamten EU gelten, erhalten Verbraucher*innen neue und gestärkteRechte. Der Digitale Gesellschaft e.V. hat mit Förderung desBundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) dasInformationsportal "Deine Daten. Deine Rechte." entwickelt, dasVerbraucher*innen über ihre Datenschutzrechte informiert und derenAnwendung erleichtert.Die neuen Datenschutzregeln betreffen alle Verbraucher*innen,deren personenbezogenen Daten verarbeitet werden - sei es beimOnlineshopping, im sozialen Netzwerk oder offline bei der Bank undder Versicherung. Um einen fairen Umgang mit personenbezogenen Datensicherzustellen, erhält beispielsweise die Einwilligung in dieDatenverarbeitung mehr Gewicht. Zudem werden europaweit einheitlicheRechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruchgeschaffen. Verstöße gegen die neuen Regeln können mit empfindlichenGeldbußen von bis zu vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes einesUnternehmens geahndet werden. Auch wird es für Bürger*inneneinfacher, sich im Wege von Beschwerden bei den Aufsichtsbehördengegen Verstöße zur Wehr zu setzen."Verbraucherinnen und Verbraucher gehören zu den Gewinnern desneuen Datenschutzrechts", sagt daher Volker Tripp, politischerGeschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Digitale Gesellschaft. DerVerein hat mit Förderung des BMJV ein Informationsportal entwickelt,das Verbraucher*innen Materialien zu ihren Rechten und konkreteHilfestellungen zur Anwendung und Durchsetzung dieser Rechte bietet.In einem Online-Lernspiel, zehn kurzen Erklärvideos und Texten mitAlltagsbeispielen lernen Verbraucher*innen die neuenDatenschutzregeln kennen. Ein Lexikon erläutert wichtige Begriffe undgeht auch auf offene Fragen in der Umsetzung der Regeln ein. Darüberhinaus stehen ihnen Musterschreiben zur Verfügung, um die Rechtedurchzusetzen.Das Portal wurde auf der diesjährigen Netzkonferenz re:publicaerstmals vorgestellt. Seitdem werden online Stück für StückInformationen zu den einzelnen Rechten veröffentlicht. Am 25. Maiwerden sämtliche Materialien in vollem Umfang verfügbar sein.Der Digitale Gesellschaft e.V. lädt Journalist*innen zu einerOnline-Pressekonferenz am 24. Mai 2018 um 10.00 Uhr ein. Eine Einwahlist via Internet (Computer/App) oder Telefon möglich. Um Anmeldungwird gebeten bei Julian Jaursch unterjulian.jaursch@digitalegesellschaft.de.Darüber hinaus stehen Ansprechpersonen des Vereins für Gesprächezur Verfügung, beispielsweise im Rahmen der EAID-Konferenz"Europäischer Datenschutz - Einheitliches Recht oder Flickenteppich?"am 25. Mai 2018 in Berlin und unter 030 97894230.Weiteres Pressematerial finden Sie unterwww.DeineDatenDeineRechte.de/Downloads.Pressekontakt:Digitale Gesellschaft e.V.Julian JaurschE-Mail: julian.jaursch@digitalegesellschaft.deTelefon: 030/97894230Original-Content von: Digitale Gesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuell