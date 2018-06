Infogram expandiert nach Akquisition durch Prezi in der DACH-Region

Berlin (ots/PRNewswire) - Infogram (https://infogram.com/de), einführendes, web-basiertes Datenvisualisierungs- Unternehmen, dasseinen Nutzern dabei hilft, Diagramme, Infografiken, Karten undBerichte zu erstellen, hat im Anschluss an die Akquisition durchPrezi letztes Jahr seine Expansion in die DACH-Märkte angekündigt.Der erste strategische Schritt ist die Verfügbarkeit der Plattform indeutscher Sprache, um es Business-Teams in Deutschland, Österreichund der Schweiz zu vereinfachen, Daten klar und ansprechend zukommunizieren.Das Unternehmen wurde im vergangen Jahr von Prezi(https://prezi.com/de/) akquiriert und plant eine rasche Expansion indie deutschsprachigen Märkte. Infogram hat weltweit über 4 MillionenNutzer, deren Datenprojekte mehr als 1,5 Milliarden Aufrufe erzielthaben."Infogram hilft dabei, Business Content in ansprechende,unterhaltsame und interaktive Designs zu verwandeln. UnsereExpansionsstrategie in der DACH-Region zielt darauf ab, Infogram alsführende Datenvisualisierungsplattform in Deutschland, Österreich undder Schweiz zu etablieren. Ab sofort können unter anderemMarketing-Profis, Journalisten und Berater unsere Plattform indeutscher Sprache nutzen und Ihr Publikum mit ansprechendenDatenvisualisierungen erreichen", sagt Pedro Souto, InfogramMarketing-Manager.Ideen in fesselnde Inhalte verwandelnInfogram erleichtert die Zusammenarbeit in Teams: Kollaborieren,Visualisieren und Inhalte teilen. Die wichtigsten Features derPlattform:- Ein intuitiver Drag-and-Drop-Editor: Nutzer können ein breitesSpektrum an visuellen Elemente hinzufügen, diese bearbeiten undorganisieren und in nur wenigen Minuten ansprechende Inhalteerstellen. Außerdem können Nutzer Informationen kopieren undeinfügen, Kalkulationstabellen hochladen, eine Verknüpfung mitzahlreichen Cloudanbietern herstellen und die Infogram-API fürLive-Aktualisierungen nutzen.- Über 100 Designer-Vorlagen: Nutzer können aus einer eigenenFarbpalette wählen, Schriftarten anpassen, Projekte duplizieren undLogos sowie andere Medien hochladen, um markenspezifische Projektezu erstellen.- Einfaches Veröffentlichen von Diagrammen und Infografiken insozialen Medien: Infogram bietet Vorlagen in den perfektenDimensionen für Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram. Nutzerkönnen Ihre Projekte auch direkt von Infogram aus veröffentlichen.Die deutschsprachige Version von Infogram ist ab sofort öffentlichvia https://infogram.com/de zugänglich. Infogram ist in den SprachenEnglisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch verfügbar.Über InfogramIm Jahr 2012 in Lettland gegründet, ist die Beliebtheit vonInfogram rasant angestiegen. Das Unternehmen konnte vor allem durchsein innovatives Konzept im Bereich der Datenvisualisierungüberzeugen. Infogram hat weltweit über 4 Millionen Nutzer, derenDiagramme und Infografiken mehr als 1,5 Milliarden Mal aufgerufenwurden. Infogram ist ein Datenvisualisierungs-Werkzeug, das seinenNutzern dabei hilft, interaktive Diagramme, Infografiken und Kartenzu erstellen. Es wird von Marketing-Teams, Newsrooms und Studentenauf der ganzen Welt genutzt. Infogram hat Büros in Riga (Lettland)und San Francisco (USA) und ist dank der selbsterklärendenBenutzeroberfläche, der Funktionalität und dem ansprechendenvisuellen Erscheinungsbild schnell zu einem der beliebtestenDatenvisualisierungs-Tools aufgestiegen. Infogram ist in denfolgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Spanisch,Französisch und Portugiesisch. Prezi hat Infogram im Mai 2017 alshundertprozentige Tochtergesellschaft akquiriert. Mehr Informationenfinden Sie unter https://infogram.com/de.Über PreziPrezi ist eine Präsentationsplattform die dabei hilft, einestärkere Verbindung zum Publikum und zu Kunden aufzubauen. ImGegensatz zu Folienpräsentationen ermutigt Prezis interaktive undzoombare Leinwand zu Gesprächen und zur Zusammenarbeit, so dass diegesamte Präsentation ansprechend, überzeugend und einprägsamvermittelt werden kann. Prezis neuestes Angebot, Prezi Next, ist einePräsentationsplattform für den gesamten Lebenszyklus einerPräsentation, mit der jeder im Handumdrehen visuell beeindruckendePräsentationen erstellen, diese auf eine natürliche unddialogorientierte Weise vortragen und ihre Effektivität analysierenkann.Gegründet im Jahr 2009 und ansässig in San Francisco (USA),Budapest (Ungarn) und Riga (Lettland) umfasst Prezi inzwischen eineCommunity von weltweit mehr als 100 Millionen Nutzern, derenPräsentationen mehr als 3,5 Milliarden mal aufgerufen wurden.Investoren sind unter anderem Accel Partners, Spectrum Equity und TEDConferences. Weitere Informationen zu Prezi unter www.prezi.com/de.Pressekontakt:Spencer WaldronPrezi0031 625 434 934spencer.waldron@prezi.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/589042/prezi_Logo.jpgOriginal-Content von: Prezi, übermittelt durch news aktuell