Infografik: So wohnt Deutschland - von Immobilien-Investments bis zu Spitzenmieten (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Der deutsche Wohnungsmarkt steht nach wie vor bei Anlegern hoch imKurs. Seit 2009 hat die Anzahl der Verkäufe nahezu kontinuierlichzugelegt und liegt derzeit bei knapp 250 Deals mit zusammen rund84.000 Wohneinheiten. Basierend auf der derzeitigen Markdynamikspricht alles für ein außerordentliches Schlussquartal, und für 2017wird eines der besten Ergebnisse der letzten Dekade erwartet.BNP Paribas Real Estate beleuchtet in diesen 5 Grafiken einzelneAspekte des Wohn-Investmentmarkts - von der regionalenUmsatzverteilung über verschiedene Sonderwohnformen, Spitzenreiterbei Baufertigstellungen und Mieten bis hin zum europäischen Vergleichder Wohneigentumsquoten.Grafik 1:Wohn-Investments sind im Trend: Das Transaktionsvolumen mitgrößeren Wohnungsbeständen lag zum 1. Halbjahr 2017 bundesweit beigut 6,05 Mrd. EUR und damit 40 % über dem Vorjahresergebnis. Dieszeigt deutlich das unverändert große Interesse der Investoren amdeutschen Wohnungsmarkt. Doch nicht alle Städte sind für Anlegergleichermaßen attraktiv: Wie die Grafik zeigt, gehen ganze 50 % desUmsatzes auf das Konto der Big Six, konkurrenzlos angeführt vonunserer Bundeshauptstadt Berlin.Grafik 2:Insgesamt gut 7 % des Wohn-Investmentvolumens wurde im 1. Halbjahrin sogenannte Sonderwohnformen investiert. Der Löwenanteil davonentfällt auf Studentenwohnungen, mit großem Abstand folgenMikroapartments, Boarding-Houses und Serviced Apartments.Grafik 3:Die Schwaben bauen Häusle, die Bayern Wohnungen. Im Ranking derneu errichteten Wohnungen im Jahr 2016 steht Bayern mit fast 47.000Baufertigstellungen an der Spitze. Die weiteren Plätze gehen an NRWund Baden-Württemberg, das kleine Saarland baut am wenigsten.Grafik 4:Auch bei den Wohnungsmieten sind die Bayern Spitze. 19,60 EURkostet in München durchschnittlich der Quadratmeter. Auf dem zweitenund dritten Rang folgen mit deutlichem Abstand Stuttgart undFrankfurt. Unter 10 Euro im Schnitt zahlen Mieter dagegen in Augsburgund Karlsruhe für ein Dach über dem Kopf.Grafik 5:Wenig überraschend: Im europäischen Vergleich ist der Deutschenach wie vor eher zurückhaltend beim Wohnungskauf. Im Ranking ganzoben stehen osteuropäische Länder wie Polen mit einerWohneigentumsquote von mehr als 80 %, gefolgt von südeuropäischenLändern wie Spanien und Griechenland. Die eher geringe Quote inDeutschland verdeutlicht, dass der Markt für Mietwohnungen bei uns imVergleich einen höheren Stellenwert hat.