Infografik: Die Rolle von Künstlicher Intelligenz und eCommerce bei der Optimierung von Vertriebs- und Einkaufsprozessen (FOTO)

Houston/München (ots) -PROS® (NYSE: PRO), ein Anbieter von KI-basierten Lösungen zurOptimierung von B2B Vertriebs- und Einkaufsprozessen in der digitalenGeschäftswelt, hat eine Umfrage [1] zum Einsatz KünstlicherIntelligenz und eCommerce in deutschen Fachabteilungen für Vertriebund Einkauf durchgeführt. Eine Infografik stellt dar, wie weitdeutsche Unternehmen auf der Digitalisierungsskala in SachenVertriebs- und Einkaufsprozesse jetzt sind.Die wichtigsten Ergebnisse:- Digitale Transformation: 58 Prozent der befragten deutschenUnternehmen haben bereits ein Projekt zur DigitalenTransformation begonnen. 43 Prozent der Unternehmen habenProzesse für personalisierte Preise und Angebote implementiert.37 Prozent betreiben bereits "Guided Selling". 25 Prozentpraktizieren Dynamisches Pricing in Echtzeit.- Chancen des eCommerce: 61 Prozent der Befragten in Deutschlandsehen eCommerce als Chance für ihr Business. Heute allerdingserzielen erst 12 Prozent über die Hälfte ihrer Umsätze miteCommerce.- Bedenken bei eCommerce: Die zwei größten Problemfelder bei derUmstellung des Vertriebs auf digitale Kanäle: 48 Prozent sehenes als Herausforderung an, eine koordinierte Preisgestaltungüber mehrere Absatzkanäle hinweg sicherzustellen. 46 Prozentsehen dabei die Komplexität der Preisgestaltung als Hindernis.35 Prozent der Unternehmen sorgen sich zudem um die Wahrungwettbewerbsfähiger Preise.- Hoffnungsträger "Künstliche Intelligenz": Nahezu jeder Befragte,nämlich 96 Prozent, ist der Überzeugung, dass KI ihmWettbewerbsvorteile verschaffen wird. Der Erfolg soll sichrelativ schnell, nämlich bereits nach zwei Jahren einstellen. 63Prozent der Unternehmen meinen, dass KI dann von wichtiger oderhoher Priorität für Vertrieb und Marketing sein wird. Knapp dieHälfte will mit KI den Kundenservice verbessern undKundenwünsche erfüllen. Operative Effizienz undKosteneinsparungen sind die Vorteile, die sich grob ein Drittelder Befragten versprechen.[1] Studie https://bit.ly/2pTLgGi