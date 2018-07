Infografik: 10 E-Commerce Facts 2018 (FOTO)

Bonn (ots) -In der Infografik haben wir 10 wichtige Facts zum Thema E-Commerce2018 zusammengestellt.Bei den Einkaufspräferenzen der Deutschen hat laut Bitkom derOnline Handel den Stationären abgelöst. 33 Prozent der Deutschenkaufen lieber online ein, nur 26 Prozent bevorzugen den stationärenHandel. Das bestätigen auch die Umsätze - ganze 48,9 Milliarden Eurowurden im Jahr 2017 im E-Commerce umgesetzt (IFH Köln), im Jahr 2018wird diese Zahl vermutlich auf 53,6 Milliarden Euro ansteigen (HDE).Die Segmente mit dem größten Anteil daran sind Bekleidung,Elektronik&Medien, sowie die Kategorie Spielzeug, Hobby und DIY.Die Zahlungsart ist dabei in 28 Prozent der Fälle ein Kauf aufRechnung. 20 Prozent der Konsumenten bezahlen mit PayPal und weitere20 Prozent mit Lastschrift.Auf der Suche nach einem Produkt beginnen 75 Prozent derKonsumenten in Deutschland bei Google. Laut IntelliAd Media kaufen 26Prozent der Konsumenten ein Produkt dann auch in dem Webshop, in demihre Suche begonnen hat. Diese und weitere Fakten finden Sie in derInfografik.Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.dehttps://www.artegic.comTwitter: http://twitter.com/artegicFacebook: http://facebook.com/artegicOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell